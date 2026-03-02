Empate en el clásico y otro episodio racista

Sevilla del DT argentino Matías Almeyda -que por sanción no pudo estar en el banco se rehízo de una desventaja de dos goles para terminar 2-2 en el derbi de la capital andaluza ante el Real Betis del chileno Manuel Pellegrini, este domingo en la 26ª fecha de LaLiga.

El delantero español Isaac Romero fusiló desde fuera del área en el minuto 85 para rescatar un punto para su equipo en el estadio de La Cartuja, feudo temporal del Betis.

El punto deja al Betis en quinta posición, ocho puntos por detrás de Atlético de Madrid (3º) y Villarreal (4º) y enfría sus esperanzas de disputar la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa.

El extremo brasileño Antony adelantó a los locales en el minuto 16 con una acrobática chilena, y el centrocampista Álvaro Fidalgo firmó el segundo antes del descanso.

Pero veterano delantero chileno Alexis Sánchez recortó distancias para el Sevilla con un cabezazo cruzado en plancha (62’).

Ese gol preparó un final vibrante y Romero acabó logrando el tanto que ansiaba el Sevilla, conectando un potente disparo con la zurda desde la frontal para empatar.

Horas antes, Elche y Espanyol también empataron a dos en un partido que se vio detenido tres minutos por un incidente racista hacia el jugador marroquí del Espanyol Omar El Hilali, quien denunció palabras despectivas de su rival del Elche Rafa Mir.