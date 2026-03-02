Ganó el Milan y llega “con vida” al derby

Milan consiuió un triunfo agónico ante Cremonese por 2 a 0 y llega con vida al clásico frente a Inter, aunque continúa lejos del liderazgo en la Serie A.

El equipo rossonero resolvió el partido en el cierre y mantiene la ilusión antes del decisivo Derby della Madonnina.

Milan asumió la iniciativa desde el comienzo ante un rival comprometido con la permanencia y dominó la posesión y atacó de manera constante, pero chocó contra un bloque defensivo cerrado y mostró falta de claridad en los últimos metros.

La visita apeló a centros reiterados como principal recurso ofensivo hasta que encontró la diferencia en el instante límite.

A segundos del final del tiempo reglamentario, un envío de Luka Modric encontró el cabezazo de Strahinja Pavlovic, que rompió el cero y cambió el desarrollo emocional del encuentro.

Luego, con el local adelantado, Rafael Leão aprovechó un contragolpe en tiempo adicionado y selló el 2 a 0 definitivo.