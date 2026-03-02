Unión sorprendió a Instituto en el Mario Kempes

Unión ratificó su gran presente al vencer 2-1 a Instituto en suelo cordobés. El equipo de Madelón supo golpear en los momentos justos y resistir las embestidas de la Gloria para llevarse tres puntos que lo consolidan en la zona de clasificación.

El marcador se abrió cerca del final de la primera etapa: Cristian Tarragona conectó un cabezazo letal tras un centro de Julián Palacios para poner el 1-0. Apenas iniciado el complemento, Instituto reaccionó rápido y llegó al empate mediante Luca Rafaelli. Sin embargo, la alegría local duró poco. Mateo Del Blanco, tras otra asistencia de Palacios, definió con categoría para marcar el 2-1 definitivo.

Instituto (1): Roffo; Alarcón, Mosevich, Bravo, Cerato, Méndez; Lodico, Sosa, Córdoba; Fonseca y Luna. DT: Diego Flores.

Unión (2): Mansilla; Vargas, Rodriguez, Ludueña, Del Blanco; Palacios, Pittón, Profini, Cuello; Tarragona, Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.