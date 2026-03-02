Defensa y Lanús se repartieron los puntos

En un partido muy táctico y disputado en el centro del campo, Defensa y Justicia y Lanús igualaron 1-1 en Florencio Varela. El Granate llegó a este compromiso con la euforia de haberse consagrado campeón de la Recopa Sudamericana apenas tres días antes tras vencer a Flamengo en el Maracaná.

Toda la emoción del marcador se concentró en la primera parte. A los 32minutos el defensor Emiliano Amor conectó un cabezazo certero tras un centro preciso de Aarón Molinas a la salida de un córner, poniendo en ventaja al equipo local.

Pero antes del cierre apareció el goleador Walter Bou para cumplir con la “ley del ex”. Tras una revisión del VAR que generó suspenso en el estadio, el árbitro convalidó el tanto que sentenció el 1-1 definitivo.

El empate le quedó mejor a la visita, que tiene dos partidos menos y anoche jugó con suplentes. El Halcón empata demasiado y le cuesta ganar, por eso no se puede acercar a los punteros. El Grana, expectante.

SÍNTESIS

Defensa y Justicia (1): Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Elías Pereyra; Éver Banega, Santiago Sosa, Aaron Molinas, Rubén Botta, Agustín Hausch; Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Lanús (1): Franco Petroli; Nicolás Morgantini, Gonzalo Perez, Ronaldo de Jesus Lopez, Luciano Romero; Felipe Peña Biafore, Facundo Sánchez, Matías Sepúlveda; Franco Watson, Walter Bou, Dylan Aquino. DT: Mauricio Pellegrino.

Goles: PT 33’ Emiliano Amor (D), 46’ Walter Bou (L).

Cambios: ST 13’ E. Salvio por D. Aquino (L), 25’R. Castillo por W. Bou (L), L. Besozzi por Sepulveda (L), M. Aguiar por R. Botta (D), F. Altamira por A. Hausch (D), 34’ R. Carrera por F. Sanchez (L), S. Marcich por L. Romero (L), D. Barbona por E. Banega (D), 45’ S. Lucero por E. Pereyra (D).

Amonestados: Martínez (D); Sepulveda, Carrera (L).

Expulsados: no hubo.

Cancha: Tito Tomaghello

Árbitro: Luis Lobo Medina.