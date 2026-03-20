Elogios para la economía por “resistir” a la guerra

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó la forma en que la economía argentina resistió hasta ahora el impacto de la guerra en Medio Oriente, que hizo saltar los precios del petróleo y el gas a los niveles más altos en los últimos cuatro años.

La portavoz del organismo, Julie Kozack, explicó que el país pasó de ser importador neto a exportador neto, lo describió como una tendencia para la Argentina. Eso porque, en estos momentos, la dependencia o no de importación de recursos energéticos es el diferenciador clave para analizar el impacto de los altos precios en la economía de cada país.

“Argentina ha resistido este shock relativamente bien hasta ahora, especialmente dado que ahora es un exportador neto de energía. En 2022, cuando tuvimos el último gran shock de precios de la energía (por la invasión rusa a Ucrania), Argentina era un importador neto de energía y ahora es un exportador neto de US$8000 millones en petróleo y gas a mediano plazo”, señaló el organismo.

En su habitual rueda de prensa, la vocera del FMI se refirió a la segunda revisión del acuerdo por U$S20.000 millones -que se firmó en abril de 2025-. Kozack indicó que las conversaciones con la gestión de Javier Milei “están avanzando”.

“Las discusiones sobre la segunda revisión continúan. Los mantendremos informados a medida que avancen esas conversaciones”, dijo la portavoz del FMI.

Además, la funcionaria del Fondo volvió a elogiar la reforma laboral y el programa de acumulación de reservas del Banco Central. “Se están realizando esfuerzos para reconstruir las reservas internacionales. El BCRA ha comprado alrededor de US$3500 millones en reservas desde principios de año”, destacó.

El FMI analizó el impacto de la guerra de Medio Oriente en la economía mundial, por el salto en los precios del petróleo, el gas y los alimentos.

“El cierre del Estrecho de Ormuz ha cortado el acceso a aproximadamente el 20% del petróleo mundial y los suministros de GNL transportados por barco. La infraestructura energética en la región del Golfo y en Irán ha sido dañada, y esto ha interrumpido la producción de petróleo y gas“, señaló la vocera del organismo.

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, los precios del petróleo subieron más de 50% y superaron los U$S100 por barril y el gas natural también registró fuertes subas.

“Si los precios de la energía se mantienen altos durante un período prolongado, esto conducirá a una inflación general más alta”, advirtió el organismo y sostuvo que esta situación también podría afectar en los precios de los alimentos, señaló la portavoz.

Con respecto al impacto del conflicto bélico en cada región, el FMI remarcó que “dependerá de las circunstancias específicas de cada país”.