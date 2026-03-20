Natalia Melmann: harán cotejo de ADN en La Plata

Las muestras de ADN de seis policías fueron enviadas a la Asesoría Pericial de La Plata para identificar al quinto involucrado en el femicidio de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años que fue secuestrada, violada, torturada y asesinada en Miramar.

Gustavo Melmann, el padre de la víctima, confirmó que los análisis se remitieron a nuestra ciudad tras las extracciones de sangre realizadas a los uniformados.

Se trata del ex comisario Carlos Alberto Grillo; el comisario mayor Carlos Oroz Mierez; los sargentos Hugo Ricardo Morra y Enrique Diez; y los oficiales Ángel Sánchez Custodio, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo.

Además, la Cámara de Casación exceptuó de los cotejos a los policías Oviedo y Torrente, por lo que, en el caso de que haya resultado negativo en los primeros seis sospechosos, la familia de Natalia insistirá para que estos últimos dos señalados se sometan a la prueba.

“Vamos a ver cómo podemos hacer para que le saquen sangre”, indicó Gustavo, mientras se busca al último autor del crimen de su hija, luego de que en febrero se cumplieran 25 años.

Natalia Melmann fue encontrada el 4 de febrero de 2001 bajo un montículo de hojas en el vivero “Florentino Ameghino” y la autopsia reveló que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas y que el cuerpo presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.