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Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 16 de mayo 2026

Los descuentos y beneficios que se podrán aprovechar con la billetera virtual del Banco Provincia este sábado 16 de mayo 2026.

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 16 de mayo 2026
16 de Mayo de 2026 | 07:19

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Como cada día de la semana, Cuenta DNI se puede aprovechar con grandes beneficios. La billetera virtual del Banco Provincia ofrece la posibilidad de aprovechar descuentos en distintos rubros. Para mayo de 2026 renovó sus promociones con una novedad que amplía el margen de ahorro: el regreso de las cuotas sin interés con tarjeta. Y que puede ser vital a la hora de ahorrar algo de dinero. Pero, ¿qué descuentos hay para este sábado 16 de mayo 2026?

Las promociones abarcan sectores esenciales como alimentos, transporte y compras de todos los días, con distintas ofertas disponibles, por ejemplo en carnicerías. Estos descuentos se aplican en rubros clave para la vida diaria e incluyen condiciones como topes de reintegro y requisitos específicos, además de estrategias para aprovechar mejor el dinero con el que se cuenta.

Qué descuentos hay para este sábado con Cuenta DNI

  • Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.
  • FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.
  • 100% de ahorro en transporte público: pagá tus viajes con NFC y movete ahorrando. Tope de reintegro mensual $10.000, por tarjeta. El beneficio aplica solo para pagos realizados con NFC con tu Visa Débito vinculada a la app. Solo disponible para Android. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. El reintegro se verá reflejado en la caja de ahorro de la persona usuaria entre 20 a 30 días.
  • Marcas destacadas: 30% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $15.000 por mes por marca y por persona. Incluye comercios adheridos de: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano´s y Grido.
  • Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.
  • 100% de ahorro en transporte público: pagá tus viajes con NFC y movete ahorrando. Tope de reintegro mensual $10.000, por tarjeta. El beneficio aplica solo para pagos realizados con NFC con tu Visa Débito vinculada a la app. Solo disponible para Android. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. El reintegro se verá reflejado en la caja de ahorro de la persona usuaria entre 20 a 30 días.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI

  • Priorizá compras sin tope de reintegro: aprovechá al máximo beneficios donde podés gastar más sin límite de devolución.
  • Usá los topes semanales con inteligencia: en supermercados del interior o ferias, tratá de concentrar compras grandes para alcanzar el tope y no “desperdiciar” porcentaje.
  • Aprovechá comercios de cercanía: el 20% en negocios de barrio suele ser clave para compras rápidas y necesarias, con buen nivel de ahorro.
  • Pagá siempre con la billetera virtual: asegurate de abonar con Cuenta DNI y no con tarjeta vinculada, porque si no, no se aplica el beneficio.
  • Chequeá locales adheridos: antes de salir, confirmá qué sucursales participan para evitar perder el descuento.
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