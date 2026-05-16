Un repartidor herido tras un fuerte accidente entre una moto y un auto en La Plata

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet
VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet
VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
En el barrio Dumor ponen de pie a su club, que hasta tuvo Jardín
Amplio triunfo de la conducción en el Colegio de la Abogacía local
VIDEO. Tensión y destrozos en City Bell: atacaron patrulleros a piedrazos durante un operativo
Violento choque entre un auto y una moto en City Bell: dos jóvenes terminaron hospitalizados
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Sábado gris y con chances de lluvia en La Plata: cómo seguirá el tiempo el fin de semana
A todo o nada: River y Rosario Central por un lugar en la final
Reforma laboral: la Justicia habilitó a una empresa a pagar en cuotas una indemnización por despido
Del Potro, otra víctima de la inseguridad: robaron su casa en Tandil
Leo Sbaraglia, muy bien acompañado, deslumbró en la alfombra roja del Festival de Cannes
El primer ganador del concurso de EL DIA llegó desde Villa Castells
Otra empresa textil en concurso de acreedores en medio de la crisis del sector
La prohibición a los deudores alimentarios de ingresar a los estadios de fútbol
Riesgo País en alza y bonos argentinos en fuerte caída en el cierre de la semana
Trigo: pese al clima ideal, la siembra caerá fuerte por los costos y la baja rentabilidad
Revés para Chiqui Tapia: le quitarían al juez de Campana la causa por la mansión de Pilar
El contratista de Adorni presentó nuevas pruebas por la obra en Indio Cuá
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 16 de mayo 2026
Pagano le respondió a Milei tras los insultos y lo denunció penalmente
Súper Cartonazo de $2.000.000: los números publicados este sábado 16 de mayo en el diario EL DIA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un nuevo accidente de tránsito generó preocupación este viernes por la noche en La Plata, luego de que un automóvil y una motocicleta chocaran en la intersección de diagonal 73 y 64. Como consecuencia del impacto, un joven repartidor debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín.
El siniestro ocurrió cerca de las 20, cuando personal policial de la comisaría Novena fue alertado sobre una colisión en esa esquina de la ciudad. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el hecho involucraba a un Toyota Yaris blanco y una motocicleta Motomel S2 negra.
Según indicaron fuentes oficiales, el conductor de la moto, identificado como Heibert Alexander García Volcanes, un ciudadano venezolano de 26 años que trabaja como repartidor, sufrió distintas lesiones tras el impacto y tuvo que ser asistido por una ambulancia del SAME.
Minutos después, el joven fue derivado al Hospital San Martín para recibir atención médica y realizar estudios de mayor complejidad. Hasta el momento no trascendió la gravedad de las heridas.
En tanto, el conductor del automóvil fue identificado como Gastón Regueira, de 32 años. En el lugar trabajaron efectivos policiales y peritos, quienes realizaron las tareas correspondientes para intentar determinar cómo ocurrió el accidente.
La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI N°10 de La Plata.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí