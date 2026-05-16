Un repartidor herido tras un fuerte accidente entre una moto y un auto en La Plata

Un nuevo accidente de tránsito generó preocupación este viernes por la noche en La Plata, luego de que un automóvil y una motocicleta chocaran en la intersección de diagonal 73 y 64. Como consecuencia del impacto, un joven repartidor debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín.

El siniestro ocurrió cerca de las 20, cuando personal policial de la comisaría Novena fue alertado sobre una colisión en esa esquina de la ciudad. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el hecho involucraba a un Toyota Yaris blanco y una motocicleta Motomel S2 negra.

Según indicaron fuentes oficiales, el conductor de la moto, identificado como Heibert Alexander García Volcanes, un ciudadano venezolano de 26 años que trabaja como repartidor, sufrió distintas lesiones tras el impacto y tuvo que ser asistido por una ambulancia del SAME.

Minutos después, el joven fue derivado al Hospital San Martín para recibir atención médica y realizar estudios de mayor complejidad. Hasta el momento no trascendió la gravedad de las heridas.

En tanto, el conductor del automóvil fue identificado como Gastón Regueira, de 32 años. En el lugar trabajaron efectivos policiales y peritos, quienes realizaron las tareas correspondientes para intentar determinar cómo ocurrió el accidente.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI N°10 de La Plata.