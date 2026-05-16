Violento choque entre un auto y una moto en City Bell: dos jóvenes terminaron hospitalizados

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet
VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet
VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
En el barrio Dumor ponen de pie a su club, que hasta tuvo Jardín
Amplio triunfo de la conducción en el Colegio de la Abogacía local
Sábado gris y con chances de lluvia en La Plata: cómo seguirá el tiempo el fin de semana
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
A todo o nada: River y Rosario Central por un lugar en la final
El primer ganador del concurso de EL DIA llegó desde Villa Castells
La prohibición a los deudores alimentarios de ingresar a los estadios de fútbol
Trigo: pese al clima ideal, la siembra caerá fuerte por los costos y la baja rentabilidad
Revés para Chiqui Tapia: le quitarían al juez de Campana la causa por la mansión de Pilar
El contratista de Adorni presentó nuevas pruebas por la obra en Indio Cuá
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 16 de mayo 2026
Pagano le respondió a Milei tras los insultos y lo denunció penalmente
Súper Cartonazo de $2.000.000: los números publicados este sábado 16 de mayo en el diario EL DIA
Acciones y bonos en baja, mientras el riesgo país vuelve a subir
Escala la interna: Kicillof acelera y La Cámpora le lanza reproches
VIDEO. Revuelo por un video que muestra a Cristina Kirchner en la calle
Autopista: el obrador de la nueva bajada puso en alerta a ambientalistas
Arquitectos contra el fallo judicial que avaló la obra de Plaza España
Actividades: yoga, clases de baile, cursos y talleres para jubilados, peña y convocatoria para artistas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un fuerte accidente de tránsito generó preocupación ayer viernes por la noche en City Bell, donde un auto y una moto protagonizaron una violenta colisión que dejó como saldo a dos jóvenes heridos.
El episodio ocurrió en la intersección de las calles 452 y Camino General Belgrano, una zona de intenso movimiento vehicular. Según trascendió, un llamado al 911 alertó a efectivos policiales sobre el impacto entre ambos vehículos y rápidamente se desplegó un operativo en el lugar.
De acuerdo a las primeras informaciones que accedió EL DÍA, los ocupantes de la motocicleta, de 21 y 23 años, sufrieron distintas lesiones tras el choque y debieron ser asistidos por personal del SAME. Ambos fueron trasladados a centros de salud de la región para recibir atención médica debido a posibles fracturas y golpes provocados por el fuerte impacto.
Las imágenes posteriores al siniestro reflejaron la violencia de la colisión y generaron tensión entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona. En el lugar trabajaron efectivos policiales de la comisaría Décima y peritos, quienes realizaron distintas tareas para intentar establecer cómo se produjo el accidente.
La causa quedó en manos de la UFI N°12 de La Plata y fue caratulada como “lesiones culposas”. Mientras tanto, continúan las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer la mecánica del hecho.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí