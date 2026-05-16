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Violento choque entre un auto y una moto en City Bell: dos jóvenes terminaron hospitalizados

Violento choque entre un auto y una moto en City Bell: dos jóvenes terminaron hospitalizados
16 de Mayo de 2026 | 07:31

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Un fuerte accidente de tránsito generó preocupación ayer viernes por la noche en City Bell, donde un auto y una moto protagonizaron una violenta colisión que dejó como saldo a dos jóvenes heridos.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles 452 y Camino General Belgrano, una zona de intenso movimiento vehicular. Según trascendió, un llamado al 911 alertó a efectivos policiales sobre el impacto entre ambos vehículos y rápidamente se desplegó un operativo en el lugar.

De acuerdo a las primeras informaciones que accedió EL DÍA, los ocupantes de la motocicleta, de 21 y 23 años, sufrieron distintas lesiones tras el choque y debieron ser asistidos por personal del SAME. Ambos fueron trasladados a centros de salud de la región para recibir atención médica debido a posibles fracturas y golpes provocados por el fuerte impacto.

Las imágenes posteriores al siniestro reflejaron la violencia de la colisión y generaron tensión entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona. En el lugar trabajaron efectivos policiales de la comisaría Décima y peritos, quienes realizaron distintas tareas para intentar establecer cómo se produjo el accidente.

La causa quedó en manos de la UFI N°12 de La Plata y fue caratulada como “lesiones culposas”. Mientras tanto, continúan las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer la mecánica del hecho.

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