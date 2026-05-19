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Psicólogos realizarán un paro de 24 horas: reclaman falta de pago de IOMA

Psicólogos realizarán un paro de 24 horas: reclaman falta de pago de IOMA
19 de Mayo de 2026 | 17:37

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El Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires confirmó que realizarán un paro de 24 horas el próximo viernes 22 por la falta de pago y respuesta por parte de IOMA, ante una deuda que continúa acumulándose. 

Según pudo saber este diario, hay pendientes facturas con remito presentado hace más de un mes y “todavía no cuentan con orden de pago emitida, situación que genera incertidumbre económica y va en línea con un incumplimiento estructural con  quienes brindan atención en salud mental”. 

En lo que va del año, IOMA, aseguró el sector, solo realizó tres de los cinco pagos debidos, lo que afecta “gravemente el sostenimiento de la actividad”. En tanto, destacaron que esto afecta a profesionales y afiliados a IOMA, poniendo en jaque la continuidad y calidad de los tratamientos.

“Se vulnera el derecho de las y los prestadores a cobrar en tiempo y forma pero también el derecho de las personas afiliadas a acceder a una atención adecuada y oportuna”, indicaron. De no regularizarse los pagos, se tomarán nuevas medidas.

 

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