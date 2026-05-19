La Justicia procesó al acusado de perpetrar ataques antisemitas en La Plata

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Luego de una jornada de indagatoria en los tribunales locales, la Justicia resolvió procesar al hombre implicado, de 57 años, señalado como el autor de los atentados con fuego contra la Biblioteca Popular Max Nordau y la sinagoga Beit Jabad de La Plata. Durante la audiencia, que se prolongó por varias horas, el acusado se desvinculó de los hechos que se produjeron durante los últimos días de abril y los primeros de mayo.
El imputado, quien había sido capturado en una vivienda de Villa Elvira gracias a una investigación de la Dirección de Contraterrorismo de la Bonaerense, intentó convencer a la fiscal de su ajenidad en los sucesos. Según los testimonios en la audiencia, Ángel Alberto Molero fue tajante y negó cualquier inclinación antisemita o conducta discriminatoria para rechazar las imputaciones por los incendios.
La fiscalía apunta a que este hombre fue el responsable material de los dos incendios intencionales ocurridos en un lapso de apenas cuatro días -el primer ataque ocurrió el 30 de abril y la segunda agresión fue el 3 de mayo- y dispuso días atrás un fuerte allanamiento en su casa.
En dicho inmueble, la Policía incautó diversos objetos de valor para la causa, los cuales atraviesan ahora peritajes rigurosos para terminar de confirmar si fueron utilizados durante los ataques.
El segundo ataque ocurrió apenas tres días después, el 3 de mayo, cuando las cámaras registraron a un hombre arrojando otra molotov encendida contra la pared de la sinagoga Beit Jabad (en la calle 16, entre 46 y 47); fuego que, afortunadamente, se extinguió a los pocos segundos sin causar heridos.
El seguimiento minucioso y el relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, sumados a la recolección de testimonios clave, permitieron a los investigadores determinar que el atacante se había trasladado a pie desde su propia vivienda hacia ambos objetivos. Con estas pruebas contundentes, la titular de la UFIJ n.º 17 de La Plata, Dra. María Eugenia Di Lorenzo, ordenó un allanamiento de urgencia en el domicilio del investigado.
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El sospechoso, identificado por la justicia como Ángel Alberto M., un vendedor ambulante de 57 años, está acusado de ser el autor material de una serie de ataques con armas incendiarias de carácter antisemita contra instituciones de la comunidad judía local.
Según fuentes policiales, al ingresar a la vivienda, el personal policial sorprendió al imputado mientras dormía. El panorama dentro del dormitorio confirmó la peligrosidad del sujeto: sobre la cama se encontraban desplegadas tres armas de fuego -una carabina calibre .22 Mahely, un pistolón de dos caños calibre .16 sin numeración visible y un revólver calibre .38 Smith & Wesson- junto a una gran cantidad de municiones de diversos calibres (incluidos proyectiles de 9 mm y 3,80 mm).
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