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Marcelo Tinelli vuelve a sus inicios: estrena su programa mundialista y piensa en el "Bailando"

Marcelo Tinelli vuelve a sus inicios: estrena su programa mundialista y piensa en el "Bailando"
19 de Mayo de 2026 | 19:13

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Como todos los domingos, la edición impresa de EL DIA de los domingos viene recargada. Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil... aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, este diario trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no. 

Si te perdiste las notas de esta semana, dejamos una selección de las más destacadas:

• Generación desconectada: crece la falta de sexo y vínculos entre jóvenes.

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• El fin de la intimidad soberana: el impacto del sharenting en la autonomía de las infancias.

• “Voces para la salud”: un coro platense de adultos mayores que cantan para sanar.

• Sueroterapia: el boom de los “sueros vitaminados” crece entre promesas de bienestar y alertas médicas.

• El secreto para elevar tu estilo en otoño: bufandas livianas, cinturones y carteras estructuradas se convierten en aliados.

• Marcelo Tinelli vuelve a sus inicios: estrena su programa mundialista y piensa en el "Bailando".

• Las mujeres facturan: una cronología de la batalla entre Shakira y el fisco.

• “Spider-Noir”: el Hombre Araña se pone el piloto y se mete en las sombras de los años 30.

• La escritora platense Lorena Pronsky y el éxito de "Otra": cómo reconstruir una intimidad que ya no nos representa.

• La escritura como supervivencia: “Fetiche y otros cuentos”, el segundo libro de la autora platense Agustina Naveyra, o cuando del dolor nace literatura.

• El “core” más allá de la “planchita”: por qué la estabilidad del cuerpo no pasa solo por los abdominales.

• Peso muerto, ¿si o no? El “monstruo” del gimnasio que muchos especialistas buscan resignificar.

• El estómago no es neutro: cómo se adapta este órgano para digerir los alimentos que comés.

• Tener proyectos para vivir más y mejor: por qué elegir un propósito gana terreno en el camino a la longevidad.

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día con las cartas de lectores.

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