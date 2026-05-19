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Atención usuarios del Costera: cambia la parada más importante de Retiro a La Plata

Atención usuarios del Costera: cambia la parada más importante de Retiro a La Plata
19 de Mayo de 2026 | 18:58

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El Costera Metropolitana (línea 195) desde Retiro a La Plata cambió una parada clave en las últimas horas. Quiénes regresen de CABA a la capital provincial deberán tener en cuenta las modificaciones. 

El cambio afecta a la parada ubicada en Avenida Ramos Mejía, metros antes de Avenida Libertador y frente a la Estación de Tren de Retiro. La misma se trasladó a una cuadra sobre Avenida Ramos Mejía, ubicándose frente a la Terminal de Ómnibus y más cerca del Paseo del Bajo. 

Los usuarios del servicio manifestaron su sorpresa al encontrarse con estas modificaciones. Es que, en hora pico y al momento de regresar a casa, el desconocer este cambio podría implicar perder el micro, causando más retrasos. 

Suben las tarifas

Desde ayer los boletos de las líneas 129 y 195 aumentaron un 2% y viajar desde La Plata a CABA o viceversa pasó a costar $4.803. Además, se confirmó que habrá actualizaciones mensuales hasta septiembre y crece la preocupación entre trabajadores y estudiantes.

 

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