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Política y Economía

Francisco Adorni rectificó su declaración jurada: sumó una casa en City Bell y modificó el detalle de sus deudas

Francisco Adorni rectificó su declaración jurada: sumó una casa en City Bell y modificó el detalle de sus deudas
19 de Mayo de 2026 | 17:57

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El diputado bonaerense por La Plata, Francisco Adorni, realizó una corrección en su declaración jurada patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción. En la nueva documentación incorporó una herencia por más de $21 millones y actualizó el detalle de sus deudas, en medio de una investigación judicial sobre su evolución patrimonial.

La rectificación fue incorporada días atrás bajo el formato “rectificativa 1 B” y corresponde al ejercicio 2025, período en el que Adorni aún se desempeñaba como titular del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros (IAF), organismo dependiente del Ministerio de Defensa, antes de asumir su banca en la Legislatura bonaerense en diciembre tras ser electo por la Octava Sección Electoral.

La modificación en la presentación ocurrió luego de que trascendieran medidas impulsadas por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien investiga una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito presentada por la diputada Marcela Pagano. La legisladora, exintegrante del espacio libertario, cuestionó movimientos patrimoniales del diputado provincial vinculados, entre otros aspectos, a la cancelación parcial de un crédito hipotecario.

La nueva versión de la declaración jurada de Francisco Adorni correspondiente a 2025 se observa en el sistema como “Rectificativa 1 (B)”. Sus números no reflejan un desendeudamiento, sino lo contrario. Antes de la rectificación, había especificado que comenzó el año con una deuda hipotecaria de $130 millones con el Banco de la Provincia de Buenos Aires y que la misma bajó a $57 millones al finalizar el año. Es decir, eso daba cuenta de un presunto desendeudamiento. Ahora, cambió. 

El documento presentado el 14 de mayo muestra que al inicio del 2025 la deuda hipotecaria con el Banco de la Provincia de Buenos Aires era de $45 millones y no de $130 millones. En paralelo, esa misma deuda al final del año se mantuvo en $57 millones. Por lo tanto, medido en pesos, incrementó su endeudamiento.

Además, el legislador incorporó una herencia valuada en unos $21 millones correspondiente a bienes familiares. Entre los activos declarados figura también el 50% de una propiedad ubicada en City Bell, valuada en alrededor de $130 millones.

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En paralelo, la fiscalía solicitó medidas para profundizar la investigación patrimonial. Entre ellas, el levantamiento del secreto bancario, informes ante organismos recaudadores nacionales y provinciales y requerimientos al Ministerio de Defensa para reconstruir los ingresos percibidos por Adorni durante su paso por esa cartera, bajo la gestión de Luis Petri.

Según trascendió, el objetivo es determinar si existe correlación entre los bienes declarados y los ingresos oficiales del legislador. La causa tramita en los tribunales de Comodoro Py bajo intervención del juez Sebastián Casanello y del fiscal Marijuan.

Desde el entorno de Francisco Adorni sostienen que parte de su patrimonio responde a ahorros previos, ingresos familiares y operaciones económicas realizadas antes de asumir cargos públicos. Su defensa, además, argumentó que la rectificación presentada ante la Oficina Anticorrupción responde a un “error administrativo subsanable” y explicó que el crédito hipotecario estaba atado al sistema UVA, cuyo valor se actualiza por inflación, impactando directamente en el monto adeudado.

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