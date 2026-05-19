Francisco Adorni rectificó su declaración jurada: sumó una casa en City Bell y modificó el detalle de sus deudas
Francisco Adorni rectificó su declaración jurada: sumó una casa en City Bell y modificó el detalle de sus deudas
La Justicia procesó al acusado de perpetrar ataques antisemitas en La Plata
Psicólogos realizarán un paro de 24 horas: reclaman falta de pago de IOMA
EL DIA en Brasil | Estudiantes realiza los últimos ajustes en Río: el plantel entrena en el predio de Vasco da Gama
Alerta por hantavirus en la Provincia: Salud confirmó más casos y se incrementó la cifra de fallecidos
La inflación mayorista fue de 5,2% en abril y duplicó al IPC
Denuncian invasión de ratas en dos escuelas de La Plata: "Muerden los alimentos y una cayó encima de una maestra"
Clausuraron un taller clandestino en La Plata y atraparon al dueño con autopartes robadas
VIDEO. Sorpresa por la aparición de un elefante marino en Ensenada: qué pasará con el animal
Caen los bonos y las acciones argentinas en Wall Street y sube el riesgo país
El Súper Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $3.000.000: cuándo sale la tarjeta
Quedó en suspenso una reunión clave por la pelea Martín Menem vs Santiago Caputo
El historial del hombre de La Plata acusado de matar a un chico de 15 años en Chascomús: abuso sexual y peleas
El platense Etcheverry tuvo dos match points ante Tommy Paul y su partido terminó suspendido
Alerta mundial por un brote de ébola: para una experta de La Plata, "está perfecto lo que hizo la OMS"
“Perdón si te lastimé”: Moria Casán, Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri se reencontraron en los Martín Fierro 2026
Muere Totó La Momposina, cantautora ícono del folclor colombiano Bogotá, Colombia
Scaloni llegó al país y crece la expectativa por la lista de convocados de la Selección para el Mundial
Tiros, amenazas y un arma robada: detenidos tras allanamientos en City Bell
Santiago Ascacíbar recibió una dura sanción y Boca lo pierde el resto de la fase de grupos
Noche copera para Boca, que va por una vida más ante Cruzeiro: formaciones, hora y TV
Fue el primer platense referente de Los Pumas: ¿dónde está el monumento que prometieron por Pochola Silva?
VIDEO.- Misterio en La Plata por una cruz esvástica enterrada y buscan conocer su pasado
Villarruel: "Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni
Multas, secuestro de vehículos y aprehensiones, el saldo de operativos viales en La Plata
Se define el Súper Cartonazo de $2.000.000: los números publicados hoy en el diario EL DIA
Los médicos bonaerenses salieron a apoyar la Marcha Federal de Salud
El costo de la canasta de servicios públicos en el AMBA subió en mayo un 17,5%
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El diputado bonaerense por La Plata, Francisco Adorni, realizó una corrección en su declaración jurada patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción. En la nueva documentación incorporó una herencia por más de $21 millones y actualizó el detalle de sus deudas, en medio de una investigación judicial sobre su evolución patrimonial.
La rectificación fue incorporada días atrás bajo el formato “rectificativa 1 B” y corresponde al ejercicio 2025, período en el que Adorni aún se desempeñaba como titular del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros (IAF), organismo dependiente del Ministerio de Defensa, antes de asumir su banca en la Legislatura bonaerense en diciembre tras ser electo por la Octava Sección Electoral.
La modificación en la presentación ocurrió luego de que trascendieran medidas impulsadas por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien investiga una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito presentada por la diputada Marcela Pagano. La legisladora, exintegrante del espacio libertario, cuestionó movimientos patrimoniales del diputado provincial vinculados, entre otros aspectos, a la cancelación parcial de un crédito hipotecario.
La nueva versión de la declaración jurada de Francisco Adorni correspondiente a 2025 se observa en el sistema como “Rectificativa 1 (B)”. Sus números no reflejan un desendeudamiento, sino lo contrario. Antes de la rectificación, había especificado que comenzó el año con una deuda hipotecaria de $130 millones con el Banco de la Provincia de Buenos Aires y que la misma bajó a $57 millones al finalizar el año. Es decir, eso daba cuenta de un presunto desendeudamiento. Ahora, cambió.
El documento presentado el 14 de mayo muestra que al inicio del 2025 la deuda hipotecaria con el Banco de la Provincia de Buenos Aires era de $45 millones y no de $130 millones. En paralelo, esa misma deuda al final del año se mantuvo en $57 millones. Por lo tanto, medido en pesos, incrementó su endeudamiento.
Además, el legislador incorporó una herencia valuada en unos $21 millones correspondiente a bienes familiares. Entre los activos declarados figura también el 50% de una propiedad ubicada en City Bell, valuada en alrededor de $130 millones.
LE PUEDE INTERESAR
La inflación mayorista fue de 5,2% en abril y duplicó al IPC
LE PUEDE INTERESAR
Villarruel: "Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni
En paralelo, la fiscalía solicitó medidas para profundizar la investigación patrimonial. Entre ellas, el levantamiento del secreto bancario, informes ante organismos recaudadores nacionales y provinciales y requerimientos al Ministerio de Defensa para reconstruir los ingresos percibidos por Adorni durante su paso por esa cartera, bajo la gestión de Luis Petri.
Según trascendió, el objetivo es determinar si existe correlación entre los bienes declarados y los ingresos oficiales del legislador. La causa tramita en los tribunales de Comodoro Py bajo intervención del juez Sebastián Casanello y del fiscal Marijuan.
Desde el entorno de Francisco Adorni sostienen que parte de su patrimonio responde a ahorros previos, ingresos familiares y operaciones económicas realizadas antes de asumir cargos públicos. Su defensa, además, argumentó que la rectificación presentada ante la Oficina Anticorrupción responde a un “error administrativo subsanable” y explicó que el crédito hipotecario estaba atado al sistema UVA, cuyo valor se actualiza por inflación, impactando directamente en el monto adeudado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí