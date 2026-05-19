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Crisis en PAMI: odontólogos suspenden la atención y jubilados quedan sin cobertura en La Plata

Crisis en PAMI: odontólogos suspenden la atención y jubilados quedan sin cobertura en La Plata
19 de Mayo de 2026 | 18:57

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La crisis financiera que atraviesa el Pami sumó un nuevo y preocupante capítulo para los jubilados y pensionados de la Región. En las últimas horas, los odontólogos de todo el país dispusieron la suspensión del servicio por tiempo indefinido debido a un severo atraso en las liquidaciones, la falta de actualización de las prestaciones y el constante incremento en los costos de los insumos profesionales.

La medida de fuerza amenaza con dejar sin cobertura a millones de afiliados en un área sensible de la salud. Desde la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (Appamia) emitieron un duro documento advirtiendo sobre el deterioro del sistema. Al respecto, la secretaria de la entidad, Fernanda Scoccia, alertó que “los valores han quedado completamente desfasados: estamos cobrando $372 el valor per cápita y así no podemos seguir sosteniendo la atención”.

Frente a este escenario, desde la organización gremial responsabilizaron a la obra social por la falta de respuestas y señalaron que “las autoridades del Pami deberán responder ante los pacientes por la situación de abandono que han provocado”.
La problemática impacta de lleno en los consultorios de La Plata. Un odontólogo local que atiende por la obra social desde hace dos décadas graficó la gravedad de la situación a este diario: “El corte de pagos de Pami ocurrió hace 60 días, en forma abrupta y sin avisar”. 

Según detalló, el esquema se volvió insostenible no solo por losalrededor de 370 pesos de la cápita por paciente, sino porque el valor reconocido para las prótesis no supera los 150 mil pesos por cada unidad, una cifra muy alejada de los costos reales de los materiales.

El profesional platense advirtió que el conflicto no es aislado, sino que alcanza a todas las especialidades nucleadas en Appamia. Sin embargo, marcó una preocupante diferencia en las metodologías de ajuste que aplica la obra social según el sector. 

En ese sentido, denunció que mientras a los médicos de cabecera sufrieron una fuerte reducción en sus ingresos, la situación de su sector es terminal: “A los médicos les bajaron la cápita de 3 millones a 1 millón y medio; a nosotros, directamente dejaron de pagarnos”, sostuvo en odontólogo.

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