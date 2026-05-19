Cayó en La Plata la banda del “79”: cayeron varios acusados de cometer varias entraderas

Tras una extensa investigación judicial que demandó más de un año de trabajo, la Justicia de La Plata logró desarticular una presunta organización criminal acusada de sembrar temor con violentas entraderas en distintos puntos del Casco Urbano, Gonnet y City Bell. La banda, integrada por diez jóvenes, está señalada por robos domiciliarios, sustracción de vehículos, manejo de armas ilegales y una estructura delictiva organizada que operó durante meses.

La pesquisa, encabezada por la fiscal de la UFI N°15, Cecilia Corfield, se desarrolló desde fines de 2023 y tuvo un punto de inflexión entre el viernes 15 y el lunes 18 de mayo, cuando se concretaron allanamientos, detenciones y el avance formal de imputaciones por asociación ilícita. La causa cuenta con intervención del Juzgado de Garantías N°6, a cargo de Agustín Crispo.

Según sostiene el expediente, la organización funcionaba de manera coordinada y contaba con una clara división de roles. El objetivo principal eran viviendas ubicadas en barrios residenciales de La Plata y la zona norte, donde realizaban entraderas generalmente durante la noche o la madrugada.

Una organización con logística y planificación

Para la fiscalía, el grupo no actuaba de forma improvisada. La hipótesis judicial indica que sus integrantes realizaban seguimientos previos sobre las víctimas o recorrían barrios hasta detectar movimientos de ingreso y salida en domicilios seleccionados.

Los ataques se ejecutaban con un patrón similar: los delincuentes llegaban con el rostro cubierto, guantes, ropa oscura y armas de fuego. Una vez dentro de las viviendas, reducían a los moradores bajo amenazas y exigían dinero, dólares, joyas, dispositivos electrónicos y llaves de vehículos para escapar rápidamente.

Los investigadores también detectaron que utilizaban autos robados en hechos anteriores, que eran dejados “enfriando” en distintos puntos de la ciudad antes de volver a ser usados en nuevos golpes.

Uno de los hallazgos más importantes surgió del análisis de un teléfono celular secuestrado durante la investigación. Allí apareció un grupo de WhatsApp denominado “79”, número asociado en la jerga del juego clandestino al “ladrón”, donde —según la acusación— varios de los implicados coordinaban movimientos, compartían información y hablaban sobre hechos delictivos.

Entre los mensajes analizados por los investigadores aparecen frases como: “¿Estamos activos, vamos a salir a jugar un partidito?”, interpretada como una referencia a salir a delinquir. También se encontraron conversaciones sobre “confites de nueve”, término que la fiscalía asocia a municiones calibre 9 milímetros.

Incluso, en uno de los intercambios incorporados a la causa, uno de los sospechosos habría afirmado: “Somos una banda como 10… estamos haciendo un re ruido en La Plata, 14 ranchos en una semana”.

Los golpes que investiga la Justicia

La investigación vincula a los acusados con una serie de violentas entraderas ocurridas entre noviembre y diciembre de 2023.

Uno de los episodios más relevantes ocurrió el 24 de noviembre en una vivienda de 36 entre 141 y 142. Según la reconstrucción judicial, un grupo armado interceptó a una víctima cuando estaba fuera de su casa y la obligó a ingresar bajo amenazas. El robo incluyó dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, un casco y un automóvil.

Tres días más tarde, el 27 de noviembre, otra familia fue asaltada en una vivienda de 27 entre 512 y 512 bis. En ese hecho, los delincuentes sorprendieron a las víctimas cuando estaban fuera de la propiedad y las obligaron a entrar. Se llevaron dinero, joyas, electrodomésticos, computadoras y una camioneta.

La causa también incluye el robo a mano armada de un vehículo en Melchor Romero y otro asalto ocurrido el 17 de diciembre en una casa de 135 entre 531 y 532, donde una joven fue amenazada y golpeada mientras los delincuentes exigían dólares y objetos de valor.

Allanamientos, armas y pruebas clave

Durante los procedimientos realizados en distintos domicilios vinculados a la organización, los investigadores secuestraron armas de fuego, municiones, pasamontañas, guantes, precintos y prendas oscuras compatibles con la modalidad utilizada en los robos.

Además, fueron hallados televisores, consolas de videojuegos, teléfonos celulares y otros elementos que ahora serán sometidos a peritajes para determinar si provienen de hechos delictivos.

Para los investigadores, las pruebas recolectadas —entre ellas conversaciones telefónicas, audios, imágenes, tareas de inteligencia y secuestros— fortalecen la hipótesis de que existía una organización criminal estable, con permanencia en el tiempo y funciones distribuidas entre sus integrantes.

La imputación principal es por asociación ilícita, aunque también pesan acusaciones por robos agravados por el uso de armas, robo automotor y tenencia ilegal de armas de fuego.

Con los operativos concretados en los últimos días, la Justicia considera que dio un paso decisivo para desarticular una de las bandas investigadas por violentas entraderas que más preocupación generó en distintos barrios de La Plata, Gonnet y City Bell.