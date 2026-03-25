Armado y en moto, así fue la caída de un joven de 22 años en Los Hornos

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Un joven de 22 años fue aprehendido en las últimas horas en la zona de Los Hornos, luego de que efectivos policiales detectaran que llevaba un arma de fuego entre sus pertenencias mientras trasladaba una motocicleta en la vía pública.
El procedimiento se realizó en la intersección de 136 y 79, donde personal de la comisaría Tercera procedió a identificar al sospechoso, quien se encontraba llevando a tiro un motovehículo marca Corven. Esa situación llamó la atención de los uniformados, que decidieron interceptarlo para un control preventivo.
Durante el cacheo de rutina, los efectivos constataron que el joven tenía oculto un revólver calibre 32 largo, por lo que se procedió de inmediato a su aprehensión en el lugar. El arma fue secuestrada junto con la motocicleta, la cual presentaba la numeración suprimida, un indicio que ahora será materia de investigación.
Fuentes oficiales indicaron que el detenido no pudo justificar la procedencia del arma ni del rodado, lo que reforzó las sospechas en torno a su situación. Tras ser reducido, fue trasladado a la seccional policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.
El caso fue caratulado como “portación ilegal de arma de fuego de uso civil” e interviene la UFI N°1 de La Plata, que avaló el accionar policial y dispuso que el imputado sea llevado a primera audiencia en las próximas horas.
El operativo se enmarca en los controles preventivos que se realizan en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de detectar situaciones irregulares y evitar la circulación de armas en la vía pública. La investigación continuará para determinar el origen del arma secuestrada y del vehículo incautado.
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