Chiqui Tapia no puede salir, por ahora, del país

VIDEO.- “Gasto en lo que quiero”: Adorni habló sobre su patrimonio
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Jugar para la inclusión: el fútbol y el rugby tienen opciones en La Plata
Las expensas impagas llegan al 20% y enciende alertas en los consorcios
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El juez en lo penal económico Diego Amarante le negó ayer al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, la salida del país, en el marco de la causa contra esa entidad por retención indebida de aportes, según fuentes judiciales.
El dirigente había solicitado a la Justicia ausentarse del país por un período de 60 días, cuando faltan 78 días para el comienzo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Una de las razones fue la “imprecisión de los motivos alegados”.
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