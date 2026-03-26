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Política y Economía |SE LO NEGÓ UN JUEZ

Chiqui Tapia no puede salir, por ahora, del país

26 de Marzo de 2026 | 02:41
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El juez en lo penal económico Diego Amarante le negó ayer al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, la salida del país, en el marco de la causa contra esa entidad por retención indebida de aportes, según fuentes judiciales.

El dirigente había solicitado a la Justicia ausentarse del país por un período de 60 días, cuando faltan 78 días para el comienzo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Una de las razones fue la “imprecisión de los motivos alegados”.

 

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