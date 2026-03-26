Chiqui Tapia no puede salir, por ahora, del país

El juez en lo penal económico Diego Amarante le negó ayer al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, la salida del país, en el marco de la causa contra esa entidad por retención indebida de aportes, según fuentes judiciales.

El dirigente había solicitado a la Justicia ausentarse del país por un período de 60 días, cuando faltan 78 días para el comienzo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Una de las razones fue la “imprecisión de los motivos alegados”.