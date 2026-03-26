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Política y Economía |MERCADOS EN BUENA ONDA

Bajaron los dólares y el riesgo país; subió la Bolsa

26 de Marzo de 2026 | 02:42
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El dólar oficial cayó $ 10 y cotizó a $ 1350 para la compra y $ 1400 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa se ubica, de esta forma, por debajo del nivel en el que cerró febrero ($1.420). Además, se ofrece $80 por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($1.480).

En tanto, el dólar mayorista se situó a $1.347,30 para la compra y $1.397,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $1.638,52.

Los bonos soberanos en dólares subieron en Wall Street a la par de la bolsa local extendió el alza del lunes, al igual que los ADRs.

El riesgo país mostró un leve retroceso y logró perforar el piso de los 600 puntos, tras una semana de sostenerse arriba de ese nivel.

Los bonos soberanos mostraron subas generalizadas, donde se destacaron los incrementos del Global 2041 (+0,9%), el Global 2038 y Global 2035, ambos con un avance de 0,8%, y el Bonar 2030 (+0,7%).

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A contramano, el Bonar 2041 cayó 1,1%.

En este escenario, el riesgo país bajó 8 unidades hasta los 595 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan. Los ADRs avanzaron hasta 4% de la mano del sector bancario: BBVA Argentina (+4,1%), Grupo Supervielle (+3,2%) y Banco Macro (+1,6%).

En el otro extremo, Loma Negra y Transportadora Gas bajaron 1,3% y 0,3%, respectivamente.

En el plano local, IRSA, YPF y BBVA lideraron las subas, con incrementos de 6,8%, 4% y 3,7%, respectivamente.

El índice líder de la bolsa avanzó 1% a 2.805.316,38 unidades, mientras que medido en dólares subió 1,8% a 1.922,58 puntos.

Licitación
La Secretaría de Finanzas anunció el llamado a la segunda y última licitación de marzo, donde se ofertarán títulos públicos del Tesoro Nacional y buscará renovar vencimientos por, aproximadamente, $8 billones. Ls ofertas está compuesta por letras y bonos capitalizables.

 

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