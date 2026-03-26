Actividades: fiesta aniversario, homenaje a Malvinas y encuentro de soguería

VIDEO.- “Gasto en lo que quiero”: Adorni habló sobre su patrimonio
VIDEO.- “Gasto en lo que quiero”: Adorni habló sobre su patrimonio
Kicillof, cumbre con intendentes entre reclamos y palos a Milei
Jugar para la inclusión: el fútbol y el rugby tienen opciones en La Plata
Las expensas impagas llegan al 20% y enciende alertas en los consorcios
Canasta de Pascua, más cara: huevos y roscas llegan con aumentos
Vuelta a los oficios: crece el interés en capacitarse para trabajar como mecánico
Tras una primera jornada tensa, sigue la audiencia por la ley de Glaciares
El Concejo, a la espera del ingreso de la licitación de los micros
La Corte Suprema avanza con un nuevo reglamento para elegir jueces
Los salarios la corren de atrás y quedaron por debajo de la inflación
Morón: el intendente Ghi rompió el bloque de concejales del PJ
Radicales empujan una reforma electoral que incluya la Boleta Única
Alak recibió al embajador de Italia: agenda conjunta y condecoración local
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
ITALIANO, COREANO Y LITERATURA
La Sociedad Obrera Italiana inscribe para el curso de idioma Italiano en varios niveles, desde inicial. Tanto para chicos de 9 a 18 años como para adultos. La cuota mensual es de $40.000. También habrá un curso de coreano, los jueves de 18.30 a 20 y un taller literario los viernes. Horarios de secretaria: lunes y miércoles de 9 a 11, y martes de 16 a 18. En Facebook: Sociedad Obrera Italiana Ensenada. Instagram: soie1891. WhasApp: 221 201 5593
LE PUEDE INTERESAR
La tradicional maratón de la UNLP se correrá este fin de semana en La Plata
Mañana, a las 19, la Biblioteca Popular Alejo Iglesias (6 entre 43 y 44, Villa Elisa) inaugura el salón “Malvinas Argentinas”. Se presentará un mural y habrá una narración a cargo de Laura Dippolito y Claudia Montesino.
La agrupación Rinconada Criolla, junto al Rotary Club Los Hornos, presentan el 4° Encuentro Platense de Sogueros “Lonjas de Tradición”. Será el sábado 28 de marzo, de 9 a 19, en 60 esquina 134, con entrada libre y gratuita.
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí