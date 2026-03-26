Actividades: fiesta aniversario, homenaje a Malvinas y encuentro de soguería

ITALIANO, COREANO Y LITERATURA

La Sociedad Obrera Italiana inscribe para el curso de idioma Italiano en varios niveles, desde inicial. Tanto para chicos de 9 a 18 años como para adultos. La cuota mensual es de $40.000. También habrá un curso de coreano, los jueves de 18.30 a 20 y un taller literario los viernes. Horarios de secretaria: lunes y miércoles de 9 a 11, y martes de 16 a 18. En Facebook: Sociedad Obrera Italiana Ensenada. Instagram: soie1891. WhasApp: 221 201 5593

HOMENAJE POR MALVINAS

Mañana, a las 19, la Biblioteca Popular Alejo Iglesias (6 entre 43 y 44, Villa Elisa) inaugura el salón “Malvinas Argentinas”. Se presentará un mural y habrá una narración a cargo de Laura Dippolito y Claudia Montesino.

ENCUENTRO DE SOGUEROS

La agrupación Rinconada Criolla, junto al Rotary Club Los Hornos, presentan el 4° Encuentro Platense de Sogueros “Lonjas de Tradición”. Será el sábado 28 de marzo, de 9 a 19, en 60 esquina 134, con entrada libre y gratuita.