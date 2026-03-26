Cheques rechazados, en nivel de la pandemia

Los cheques rechazados por falta de fondos en el primer bimestre de 2026 llegaron a los niveles similares a los que hubo durante la pandemia de Covid 19, en 2020.

Así surge de un informe elaborado por la central de análisis de riesgo crediticio Fidelitas.

El reporte indica que en diciembre la cantidad de documentos rechazados alcanzó los 97.612, lo que implicó un récord histórico.

En enero fueron 89.352 y en febrero 86.350, muy por encima de la media histórica.

El estudio agrega que “el ratio de emitidos contra rechazados crece más astronómicamente, ya que el cheque físico va siendo un medio de pago menos utilizado con el paso del tiempo, pero sigue aún muy presente en pymes”.

Fidelitas advierte que “la persistencia de estos niveles en los primeros meses de 2026 sugiere que la presión sobre el capital de trabajo de las empresas se mantiene elevada”.

“Mientras la media se mantenía por debajo de los U$S30 millones por mes, en el último trimestre se sextuplicó superando los U$S180 millones”, agregó.

El estudio detalla que la morosidad de las empresas en general en el caso de los créditos se ubica entre en 2,5% y 2,7% mensual promedio. Pero de ello hay que tener en cuenta que el 42% del financiamiento lo concentran las grandes. Si se toma solo a las pymes, las demoras en el repago de préstamos sube el 4,4%.

Según un informe del Centro de Estudios Económicos del Banco Provincia, la irregularidad de la cartera de préstamos del sistema bancario saltó de 1,5% del total a fines de 2024 a 5,5% al cierre de 2025. Mientras que la mora supera el 9% del total en los créditos a los hogares, en las compañías el 2,5% de la cartera está en situación irregular

En enero de 2026, una de cada ocho empresas que pidió un préstamo se encontraba en situación irregular (12,5%), pero la irregularidad de cartera llegó al 10% en el 75% de los créditos de menor monto (préstamos de hasta $45 millones).

De acuerdo con el informe de Fidelitas en la Molinería la mora llega al 43,3%; Cueros, 40,7%; Muebles, 7,9%; Indumentaria, 7,7% y Construcción, 6,1%.

“Estos niveles de mora no son únicamente un problema de solvencia individual. Las pymes de estos sectores son, en su gran mayoría, proveedores de insumos o subcontratistas de grandes compañías industriales”, plantea el reporte.