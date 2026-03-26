Un viaje a Uruguay y otro peronista que se anota

VIDEO.- “Gasto en lo que quiero”: Adorni habló sobre su patrimonio
VIDEO.- “Gasto en lo que quiero”: Adorni habló sobre su patrimonio
Kicillof, cumbre con intendentes entre reclamos y palos a Milei
Jugar para la inclusión: el fútbol y el rugby tienen opciones en La Plata
Las expensas impagas llegan al 20% y enciende alertas en los consorcios
Canasta de Pascua, más cara: huevos y roscas llegan con aumentos
Vuelta a los oficios: crece el interés en capacitarse para trabajar como mecánico
Tras una primera jornada tensa, sigue la audiencia por la ley de Glaciares
El Concejo, a la espera del ingreso de la licitación de los micros
La Corte Suprema avanza con un nuevo reglamento para elegir jueces
Los salarios la corren de atrás y quedaron por debajo de la inflación
Morón: el intendente Ghi rompió el bloque de concejales del PJ
Radicales empujan una reforma electoral que incluya la Boleta Única
Alak recibió al embajador de Italia: agenda conjunta y condecoración local
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El gobernador Axel Kicillof viajará mañana a Uruguay para reunirse con el presidente Yamandú Orsi en lo que se interpreta como el arranque de su agenda internacional de cara a la disputa de 2027.
Sería el primer paso de una serie de encuentros con líderes regionales de centroizquierda en los próximos meses y que incluye un cara a cara con el presidente brasileño Luiz Inacio “Lula” Da Silva. También está en carpera la mexicana Claudia Sheinbaum Pardo.
En forma paralela, a Kicillof pareció surgirle un desafiante. El ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, se anotó en la carrera hacia 2027 y pidió internas abiertas para que el Partido Justicialista elija su candidato presidencial antes de que termine 2026.
Mediante una carta dirigida a la conducción nacional, el actual senador nacional pidió un debate federal que sirva para ordenar la estrategia electoral y fortalecer al peronismo.
Uñac planteó abiertamente que el PJ organice una interna abierta antes de que termine 2026 para que el PJ no quede atado a la posibilidad de que las Primarias sean eliminadas por impulso del gobierno nacional.
“Una instancia de ese tipo permitiría ordenar la discusión política con suficiente anticipación, promover el debate programático y fortalecer la legitimidad de la candidatura que represente a nuestro movimiento en las elecciones de 2027”, dice la carta en la que también propone abrir la participación en esa interna a votantes independientes.
LE PUEDE INTERESAR
Alak recibió al embajador de Italia: agenda conjunta y condecoración local
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí