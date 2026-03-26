Un viaje a Uruguay y otro peronista que se anota

El gobernador Axel Kicillof viajará mañana a Uruguay para reunirse con el presidente Yamandú Orsi en lo que se interpreta como el arranque de su agenda internacional de cara a la disputa de 2027.

Sería el primer paso de una serie de encuentros con líderes regionales de centroizquierda en los próximos meses y que incluye un cara a cara con el presidente brasileño Luiz Inacio “Lula” Da Silva. También está en carpera la mexicana Claudia Sheinbaum Pardo.

En forma paralela, a Kicillof pareció surgirle un desafiante. El ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, se anotó en la carrera hacia 2027 y pidió internas abiertas para que el Partido Justicialista elija su candidato presidencial antes de que termine 2026.

Mediante una carta dirigida a la conducción nacional, el actual senador nacional pidió un debate federal que sirva para ordenar la estrategia electoral y fortalecer al peronismo.

Uñac planteó abiertamente que el PJ organice una interna abierta antes de que termine 2026 para que el PJ no quede atado a la posibilidad de que las Primarias sean eliminadas por impulso del gobierno nacional.

“Una instancia de ese tipo permitiría ordenar la discusión política con suficiente anticipación, promover el debate programático y fortalecer la legitimidad de la candidatura que represente a nuestro movimiento en las elecciones de 2027”, dice la carta en la que también propone abrir la participación en esa interna a votantes independientes.