VIDEO.- “Gasto en lo que quiero”: Adorni habló sobre su patrimonio
VIDEO.- “Gasto en lo que quiero”: Adorni habló sobre su patrimonio
Kicillof, cumbre con intendentes entre reclamos y palos a Milei
Jugar para la inclusión: el fútbol y el rugby tienen opciones en La Plata
Las expensas impagas llegan al 20% y enciende alertas en los consorcios
Canasta de Pascua, más cara: huevos y roscas llegan con aumentos
Vuelta a los oficios: crece el interés en capacitarse para trabajar como mecánico
Tras una primera jornada tensa, sigue la audiencia por la ley de Glaciares
El Concejo, a la espera del ingreso de la licitación de los micros
La Corte Suprema avanza con un nuevo reglamento para elegir jueces
Los salarios la corren de atrás y quedaron por debajo de la inflación
Morón: el intendente Ghi rompió el bloque de concejales del PJ
Radicales empujan una reforma electoral que incluya la Boleta Única
Alak recibió al embajador de Italia: agenda conjunta y condecoración local
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El índice de salarios que elabora el INDEC mostró un aumento de 2,5% durante enero en las remuneraciones promedio de los trabajadores formales e informales. Esta cifra se ubicó 0,4 puntos porcentuales por debajo del nivel de inflación de ese mes, que fue de 2,9%.
El crecimiento de los sueldos durante enero se explicó por los incrementos de 2,1% en el sector privado registrado, de 1,8% en el sector público y de 4% en el sector privado no registrado.
En términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 37,7%, como consecuencia de los incrementos de 28,5% en el sector privado registrado, 30% en el sector público y 80,6% en el sector privado no registrado. Respecto de la inflación (32,4%), se ubicaron 5,3 puntos por encima.
El índice de salarios mostró un incremento de 2,5% en enero. Al desagregar los datos por tipo de empleo, se mantienen diferencias entre los aumentos que percibieron los distintos sectores.
Los datos mensuales indican que en diciembre los empleados del sector registrado tuvieron un incremento de 2% en sus remuneraciones. Esa cifra está integrada por la mejora de 2,1% en el sector privado y 1,8% en el sector público (2% en la administración nacional y 1,7% en las provincias).
Al interior de ese dato también hubo diferencias: las remuneraciones del sector público avanzaron 1,8% mensual y 30% interanual, y las del sector privado registrado 2,1% y 28,5% respectivamente.
LE PUEDE INTERESAR
Cheques rechazados, en nivel de la pandemia
LE PUEDE INTERESAR
Bajaron los dólares y el riesgo país; subió la Bolsa
Frente a la inflación de ese mes -que fue de 2,9%- los salarios volvieron a perder poder adquisitivo en el corto plazo.
El dato de salarios del sector privado no registrado volvió a mostrar una evolución muy distinta respecto del empleo formal.
La mejora mensual de 4,4% y la interanual de 80,6% que se informan para los sueldos informales en enero corresponden en realidad a meses previos, por el desfase estadístico habitual del indicador, señala el informe del Indec sobre los salarios de los trabajadores.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí