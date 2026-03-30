Sinner demostró que está en estado de gracia tras conquistar Miami

Jannik Sinner derrotó al checo Jiri Lehecka y se adjudicó su segundo Masters 1000 de Miami, con el que completó además el doblete de títulos conocido como “Sunshine Double”.

Sinner es el primer jugador en conquistar consecutivamente los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, ambos en Estados Unidos, desde que lo hizo Roger Federer en 2017.

El número dos del mundo logró la gesta al derrotar a Lehecka (22) por un doble 6-4 en una final retrasada por problemas climatológicos.

Triunfador en una lluviosa Miami, Sinner es el octavo tenista en coronar el “Doblete del Sol”, un logro que también firmó Aryna Sabalenka en la rama femenina.

Antes de Sinner lo consiguieron el suizo Federer (2005, 2006 y 2017), el serbio Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 y 2016), el chileno Marcelo Ríos (1998) y los estadounidenses Andre Agassi (2001), Pete Sampras (1994), Michael Chang (1992) y Jim Courier (1991).

El italiano, sin embargo, es el único que lo ha logrado sin perder un set en Indian Wells y Miami.

En la cancha de Miami, Sinner perdió dos finales en 2021 y 2023 antes de hacerse finalmente con el trofeo en 2024.

Desde esa edición encadena 12 partidos ganados seguidos, ya que en 2025 no pudo defender el título al estar suspendido por su doble positivo por clostebol.

Con la ausencia de Djokovic y la temprana caída de Carlos Alcaraz, el número uno mundial, las puertas se le abrieron de par en par a Sinner para alcanzar el título 26 de su carrera y séptimo de nivel Masters 1000.

En esa categoría, solo inferior a los Grand Slams, Sinner ostenta una racha récord de 17 victorias seguidas sin ceder un set.