Victoria de la “U” y caída de Santa Bárbara

Universitario volvió a la senda de la victoria al derrotar como local a SAG, en el marco de cuarta fecha del torneo Metropolitano masculino de hockey de Primera División.

La “U”, que la fecha pasada había caído contra Banco Provincia (3-1), se impuso al equipo de Los Polvorines 3 a 0, con goles del capitán Máximo Kiernan, Franco Comas Scancarello e Ignacio José González.

Con esta victoria, el conjunto de caballeros de Universitario totaliza siete puntos como consecuencia de dos victorias, un empate y una derrota.

Por su parte, Santa Bárbara “A” sigue sin poder ganar tras su vuelta a la máxima categoría. En este caso, el conjunto de Gonnet cayó como visitante frente a Banco Provincias. Los dos goles del equipo dirigido técnicamente por Matías Cereceda fueron conquistados por Juan Pedro Fernández.

En las cuatro primeras fechas del torneo, Santa Bárbara solamente suma dos unidades como producto de sendos empates (V. Hurling 0-0 y L. Ducilo 4-4).

En la próxima jornada se jugará el clásico platense, en la cancha de Santa Bárbara. El partido se disputará el domingo 12 de abril, ya que el próximo fin de semana no habrá actividad en el hockey.

A todo esto, el duelo platense de la Primera C1 fue para Gimnasia que se impuso a Everton 4 a 1, en el Bosquecito. Los goles albiazules lo marcaron Roldan, Bruno, Rus y Reale Barboza. El descuento lo señaló Demonte.