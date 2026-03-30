El Rojo se recuperó con una goleada sobre J. Unida

Defensores de Cambaceres logró su primera victoria en el campeonato de Primera C y fue con goleada. Derrotó 3-0 a Juventud Unida con goles de Juan Trentín, Alan Meschini y Víctor Gómez.

En un partido de ida y vuelta, el equipo del Indio Ortíz logró su primera victoria del certamen. Logró la apertura del marcador en el final de la primera parte, cuando dos cabezazos fueron gol, en este caso con festejo para Juan Trentín.

En el complemento, Alan Meschini convirtió el segundo gol, que aportó tranquilidad. Y el experimentado Víctor Gómez, de cabeza, llevó el resultado a la goleada.

El Rojo formó con Santiago Calvo; Alessandro Duarte, Facundo Fajardo, Juan Trentín, Santiago Díaz; Sergio Luayza, Esteban Coronel, Rodolfo Fernández, Alan Meschini; Román Zárate y Bryan Schmidt.

Los cambios en el conjunto local fueron Valentino Toniolo por Schmidt (al inicio del complemento), Mariano Alderetes en lugar de Duarte, Mauricio Romero por Zárate, Javier Sequeyra en lugar de Luayza (DEF) y Gómez por Fernández.

Los otros resultados registrados ayer fueron los empates entre Deportivo Español-Atlas y Puero Nuevo-Argentino de Rosario, ambos 1 a 1. La quinta fecha se completará hoy desde las 15.30 con los encuentros Muñiz-Cañuelas, El Porvenir-Sportivo Barracas y Centro Español-Lugano.