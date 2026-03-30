Colón ganó en Paraná y es líder en la Zona A

Con goles de Ignacio Lago y Alan Bonansea, Colón derrotó 2-0 a Patronato en Paraná y alcanzó con 11 unidades la punta de la Zona A, donde ya estaban Deportivo Morón y Racing de Córdoba.

El conjunto de sabalero logró cortar una racha de siete partidos sin victorias de visitante, que cargaba desde mediados del año pasado cuando había vencido en Salta a Central Norte.

En la fecha de clásicos, Godoy Cruz, con gol de Vicente Poggi, le ganó 1-0 a Deportivo Maipú y quedó a una unidad de los líderes de la Zona A. Por su parte, Güemes -con dos goles de Juan Sánchez Sotelo- igualó 2-2 con Mitre (Alan López e Iván Antunes) en el Madre de Ciudades en el derby santiagueño. Y Central Norte se impuso en el clásico salteño al derrotar como visitante a Gimnasia y Tiro con tanto de Julián López. El arquero local Joaquín Papaleo le atajó un penal a Pedro Sanz.

En los partidos calientes del conurbano, Nueva Chicago y Al Boys empataron 0 a 0 y Temperley, con tanto de Fernando Brandán sobre la hora, le ganó 1-0 como visitante a Los Andes. Mauricio Asenjo erró un penal para el Milrayitas. El Torito y el Gasolero alcanzaron la línea de los 11 puntos, uno por debajo de los punteros de la Zona B, Tristán Suárez y Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Además hubo goleadas visitantes ya que Quilmes se recuperó y le ganó 3-0 a San Telmo con goles de Agustín Lavezzi (de penal), Ulises Vera y Alexis Domínguez, mientras que Estudiantes también se impuso 3-0 a Chacarita en San Martín. Facundo Ardiles, Enzo Acosta y Darío Rostagno, los goles.

Por último, en un emparejamiento muy particular, Deportivo Madryn igualó como local 1 a 1 con San Martín de Tucumán. Diego Diellos abrió el marcador para la visita y empató Mauricio Cuero para Madryn en el final de la primera etapa.

Hoy desde las 16.00 jugarán en el Bajo Defensores de Belgrano y Atlético Rafaela, mientras que esta séptima fecha terminará el 8 de abril, fecha programada para Midland-Acassuso.