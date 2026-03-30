Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |PRIMERA NACIONAL

Colón ganó en Paraná y es líder en la Zona A

Colón ganó en Paraná y es líder en la Zona A

Colón es puntero

30 de Marzo de 2026 | 02:17
Edición impresa

Con goles de Ignacio Lago y Alan Bonansea, Colón derrotó 2-0 a Patronato en Paraná y alcanzó con 11 unidades la punta de la Zona A, donde ya estaban Deportivo Morón y Racing de Córdoba.

El conjunto de sabalero logró cortar una racha de siete partidos sin victorias de visitante, que cargaba desde mediados del año pasado cuando había vencido en Salta a Central Norte.

En la fecha de clásicos, Godoy Cruz, con gol de Vicente Poggi, le ganó 1-0 a Deportivo Maipú y quedó a una unidad de los líderes de la Zona A. Por su parte, Güemes -con dos goles de Juan Sánchez Sotelo- igualó 2-2 con Mitre (Alan López e Iván Antunes) en el Madre de Ciudades en el derby santiagueño. Y Central Norte se impuso en el clásico salteño al derrotar como visitante a Gimnasia y Tiro con tanto de Julián López. El arquero local Joaquín Papaleo le atajó un penal a Pedro Sanz.

En los partidos calientes del conurbano, Nueva Chicago y Al Boys empataron 0 a 0 y Temperley, con tanto de Fernando Brandán sobre la hora, le ganó 1-0 como visitante a Los Andes. Mauricio Asenjo erró un penal para el Milrayitas. El Torito y el Gasolero alcanzaron la línea de los 11 puntos, uno por debajo de los punteros de la Zona B, Tristán Suárez y Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Además hubo goleadas visitantes ya que Quilmes se recuperó y le ganó 3-0 a San Telmo con goles de Agustín Lavezzi (de penal), Ulises Vera y Alexis Domínguez, mientras que Estudiantes también se impuso 3-0 a Chacarita en San Martín. Facundo Ardiles, Enzo Acosta y Darío Rostagno, los goles.

Por último, en un emparejamiento muy particular, Deportivo Madryn igualó como local 1 a 1 con San Martín de Tucumán. Diego Diellos abrió el marcador para la visita y empató Mauricio Cuero para Madryn en el final de la primera etapa.

LE PUEDE INTERESAR

El Rojo se recuperó con una goleada sobre J. Unida

LE PUEDE INTERESAR

Sinner demostró que está en estado de gracia tras conquistar Miami

Hoy desde las 16.00 jugarán en el Bajo Defensores de Belgrano y Atlético Rafaela, mientras que esta séptima fecha terminará el 8 de abril, fecha programada para Midland-Acassuso.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Activan el alerta amarillo por fuertes tormentas en La Plata

"Cayó la banda del dron” el clan que operaba desde un country a la vera de la Autopista La Plata

Sin techo: la última semana, la nafta aumentó todos los días y en marzo hay petroleras que ya remarcaron más de 20%

“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata

Oportunidades laborales en La Plata: mirá GRATIS los clasificados de empleos publicados en EL DIA

Salió el cronograma de pagos en la Provincia: al final, ¿cuándo cobran los docentes tras pedir adelantar la fecha?
+ Leidas

Se viene otra semana de paro universitario

Una audiencia clave para definir el futuro de las causas contra la AFA

Vacantes en la Justicia: el Gobierno, a la caza de votos

Fuego en la sala de máquinas y alarma en el sistema político

Los cambios y extensión de recorridos de los micros serán por etapas

Polémica por sala Pino Solanas en el Cine Select

Tras los faltazos del oficialismo, se elige al nuevo decano de Medicina

Numerosos usuarios a oscuras en la Ciudad en medio del temporal
Últimas noticias de Deportes

La bendita Copa: rachas y números a mantener

El Lobo en rayos X: fortalezas y debilidades en la lucha por clasificar

Una empresa de gaseosas se suma a los auspicios en la casaca pre-match

Boca recuperó un nombre antes de la seguidilla
Policiales
Emergencia vial en la Región: otra muerte en moto y cifras que alarman
Engaño, armas y un viaje forzado sobre la Av. 520
Otra denuncia por abuso reaviva el miedo a metros del Parque Pereyra
De un robo armado a un allanamiento con cocaína y municiones en Berisso
Robo exprés en un local y un menor implicado
Espectáculos
Abril en la pantalla: vuelven “The Boys” y “Euphoria” y ya se juega el Mundial
“Otro día perdido”: Pergolini vuelve a la pantalla
Fin de una era Los Oscar se irán de Hollywood a partir de 2029
Agraviaron a La Negra Sosa y su sobrina salió al cruce
El ex de Emily Ceco dice que todo fue “circo mediático”
Política y Economía
La nafta como un bien de lujo: quién captura el beneficio y quién paga el costo
Los cambios y extensión de recorridos de los micros serán por etapas
Adorni y los frentes que debe resolver el Gobierno
El nuevo lugar de los muncipios en la Provincia
Polémica por sala Pino Solanas en el Cine Select
La Ciudad
Numerosos usuarios a oscuras en la Ciudad en medio del temporal
Tras los faltazos del oficialismo, se elige al nuevo decano de Medicina
Energía renovable: una oportunidad que no parece tan cercana en la Región
Miles de atletas en la maratón solidaria
Se viene otra semana de paro universitario

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla