Armenia y Bielorrusia terminaron a los golpes

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Un amistoso internacional que debía transcurrir con normalidad terminó envuelto en un verdadero escándalo. El cruce entre Armenia y Bielorrusia, correspondiente a la fecha FIFA de marzo, finalizó con empujones, piñas y un clima completamente desbordado dentro del campo de juego.
El episodio se desató en los minutos finales del encuentro, cuando una infracción encendió la chispa entre varios futbolistas. A partir de allí, la situación escaló rápidamente: comenzaron los empujones, los reclamos subidos de tono y, en cuestión de segundos, varios jugadores se vieron involucrados en una pelea generalizada que obligó a la intervención de compañeros y miembros de los cuerpos técnicos para intentar separar.
Lejos de calmarse, el conflicto se intensificó por algunos instantes, con golpes y corridas que generaron preocupación tanto dentro como fuera del campo. El árbitro del encuentro se vio obligado a tomar cartas en el asunto y aplicó sanciones disciplinarias para intentar ponerle un freno a la situación, en un cierre que poco tuvo que ver con el espíritu amistoso del partido.
Más allá del resultado, que quedó en un segundo plano, lo ocurrido dejó una imagen negativa en el marco de una ventana internacional que suele servir para ajustar detalles futbolísticos y fortalecer a los equipos de cara a las competencias oficiales. En este caso, el foco estuvo puesto en un desenlace caliente que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Francia derrotó 3-1 a Colombia en Estados Unidos sin despeinarse, y llega en alza a la Copa del Mundo. El jueves le había ganado 2-1 a Brasil también en tierras norteamericanas.
En un atractivo partido, los Azules mostraron un gran nivel y lastimaron a los cafeteros, que tuvieron una leve mejoría con el ingreso de Juan Fernando Quintero en el complemento.
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Doué abrió el marcador para Francia en el primer tiempo, mientras que minutos más tarde, Thuram clavó el segundo. En la segunda mitad el delantero del PSG marcó por duplicado, en tanto que Campaz descontó para Colombia.
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