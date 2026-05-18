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Apuestas on line: lanzan recursos para su control

Apuestas on line: lanzan recursos para su control
18 de Mayo de 2026 | 02:16
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Frente al avance de las apuestas online y el aumento de adolescentes vinculados al juego, la Lotería de Córdoba lanzó dos herramientas tecnológicas destinadas a limitar el ingreso de menores a plataformas de juego y reforzar el control parental.

Se trata de NOVA+, una aplicación gratuita para celulares, y LUCA, un sistema diseñado para bloquear sitios de apuestas ilegales en redes WiFi de escuelas, clubes e instituciones educativas.

Como explicaron desde el organismo, NOVA+ permite que madres, padres o adultos responsables supervisen y restrinjan el acceso de menores a plataformas de entretenimiento y apuestas destinadas exclusivamente a mayores de 18 años. La aplicación ya está disponible para dispositivos Android y iOS.

Por su parte, LUCA —sigla de Línea Unificada de Ciberprotección Académica— funciona como una barrera digital dentro de las redes institucionales. Cuando un usuario conectado al WiFi de una escuela o de un club intenta ingresar a una página de apuestas ilegales, el acceso se bloquea automáticamente.

Los responsables de la iniciativa señalaron que el sistema no accede a datos personales ni afecta la privacidad de quienes utilizan esas redes.

La preocupación por el crecimiento de las apuestas online quedó reflejada en un reciente informe de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que advierte de la creciente participación de adolescentes en plataformas de juego por internet y recomienda avanzar en regulaciones más estrictas para la actividad.

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Según el estudio, el 8,29% de las personas encuestadas reconoce haber realizado apuestas online, un porcentaje que sube al 12,5% entre jóvenes de 16 a 24 años y alcanza el 15,5% en el grupo de 25 a 34 años.

Aunque la práctica atraviesa a todos los niveles socioeconómicos, el informe advierte de una mayor presencia de jugadores en sectores de menores ingresos. En cuanto a las preferencias, el fútbol aparece como la principal opción de apuesta con el 41,2%.

Otro dato que preocupa es la frecuencia. Uno de cada diez apostadores online juega todos los días de la semana, mientras que casi dos de cada diez lo hacen al menos una vez cada siete días.

El avance de las plataformas ilegales y la facilidad de acceso desde dispositivos móviles son hoy algunos de los principales desafíos para las autoridades y organismos que buscan limitar el impacto del juego online entre niños y adolescentes.

 

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