IOMA: la oposición busca crear una comisión bicameral para auditarla

Los diputados radicales, Priscila Minnard, Alejandra Lorden y Valentin Miranda presentaron en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para crear la Comisión Bicameral de Fiscalización, Saneamiento y Normalización del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), con el objetivo de supervisar el funcionamiento prestacional, financiero y administrativo de la obra social provincial.

“La iniciativa propone conformar una comisión integrada por senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires, destinada a auditar la transparencia en el manejo de los recursos del organismo y elaborar propuestas de normalización para mejorar las prestaciones y garantizar el acceso a la salud de sus afiliados”, sostuvieron los legisladores.

Entre sus principales funciones, la comisión bicameral que se propone tendrá la tarea de relevar el estado actual del IOMA, analizar el uso de los fondos públicos y elaborar informes y recomendaciones vinculadas al funcionamiento de la obra social. “Buscamos poner fin a la crisis estructural que tiene el IOMA y que deja a miles de afiliados en situación de abandono”, remarcaron los diputados radicales y sostuvieron que “es necesario generar mecanismos de control para avanzar en una mejora del Instituto que permita acompañar a los afiliados y darles respuestas. El funcionamiento de la obra social viene siendo blanco de críticas por sus constantes interrupciones en la atención de sus afiliados.