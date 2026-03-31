Cuba recibe alivio con crudo ruso tras meses de escasez

Cuba se prepara para recibir en el día de hoy un petrolero ruso con 730.000 barriles de crudo, en lo que será la primera entrega de combustible del año para la isla, golpeada por una severa crisis energética. El buque Anatoly Kolodkin navegaba ayer hacia el puerto de Matanzas, un punto clave para la distribución de petróleo, en medio de apagones prolongados y escasez de bienes básicos.

La llegada del cargamento se produce tras una sorpresiva señal de flexibilidad de Estados Unidos, que permitió el paso del buque pese a las sanciones vigentes.

El presidente Donald Trump aseguró que no objeta el envío, al considerar que la isla necesita el suministro para sostenerse.

Cuba produce apenas el 40% del combustible que consume, lo que la vuelve altamente dependiente de importaciones.

La falta de entregas desde enero agravó la situación interna y aumentó la presión social. Desde La Habana, medios oficiales denunciaron que el cerco energético busca asfixiar al país.

En paralelo, Moscú defendió el envío como un gesto de apoyo a un aliado, mientras otros países cuestionaron las restricciones por su impacto humanitario.

También se mantienen conversaciones discretas entre Washington y el gobierno cubano, en un escenario aún incierto.