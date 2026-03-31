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El Mundo |RIESGO CRECIENTE PARA EL COSTO DE LOS ALIMENTOS

El conflicto en Medio Oriente golpea fuerte la producción agrícola global

El conflicto en Medio Oriente golpea fuerte la producción agrícola global
31 de Marzo de 2026 | 01:23
Edición impresa

La guerra en Irán comienza a sentirse con fuerza más allá del campo de batalla: la escasez global de fertilizantes ya impacta a agricultores de todo el mundo y amenaza con trasladarse a los precios de los alimentos. El cierre casi total del estratégico estrecho de Ormuz, en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel, interrumpió rutas clave por donde circula una porción vital del comercio energético y agrícola.

El bloqueo afecta sobre todo al nitrógeno y al fosfato, componentes esenciales de los fertilizantes. La urea, el producto más utilizado para mejorar los rendimientos, enfrenta fuertes demoras y subas de costos debido al encarecimiento del gas natural, insumo clave para su producción. Según analistas, cerca del 30% del comercio global de urea está comprometido, lo que genera cuellos de botella en plena temporada de siembra en varias regiones.

El impacto es particularmente grave en países en desarrollo, donde los agricultores dependen de importaciones desde el Golfo Pérsico. En África y Asia, muchos productores ya enfrentan faltantes críticos que podrían traducirse en cosechas más pequeñas o directamente en pérdidas. Incluso retrasos breves en la aplicación de fertilizantes pueden reducir significativamente los rendimientos, afectando la seguridad alimentaria.

A esto se suma un contexto adverso: eventos climáticos extremos y márgenes más ajustados por la caída de los precios de los granos. En este marco, los agricultores deben optar entre pagar insumos más caros o reducir su uso, con consecuencias directas sobre la producción.

Aunque algunos gobiernos intentan mitigar el impacto con subsidios o priorizando el abastecimiento interno, expertos advierten que el sistema alimentario global es frágil y depende de cadenas de suministro estables. La crisis actual podría convertirse en un punto de inflexión, impulsando cambios hacia una menor dependencia de fertilizantes importados. Mientras tanto, el riesgo de alimentos más caros a nivel global crece con cada día de conflicto.

 

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