Policiales |EN 44 ENTRE 29 Y 30

La inseguridad no cree en Dios y ahora golpeó en una iglesia

4 de Marzo de 2026 | 02:15
En medio de una creciente ola de inseguridad que golpea distintos puntos de la ciudad, la Parroquia San Cayetano -ubicada en 44 entre 29 y 30-, fue blanco de un robo en las últimas horas. El hecho fue descubierto cuando el secretario llegó al templo y advirtió que algo no estaba bien.

Al abrir el despacho, encontraron cerraduras forzadas, cajones revueltos y documentación desordenada, tanto en la secretaría como en la oficina del sacerdote. Según el relato del párroco, los ladrones habrían ingresado por una puerta con acceso al sector de baños desde la iglesia, atravesando luego un patio interno donde se constató daño en una cerradura.

Entre los faltantes se contabilizó dinero en efectivo por un total de 500 mil pesos y un paquete de yerba. En cambio, otros elementos de valor como una computadora y objetos de bronce no fueron sustraídos, lo que hace presumir que los delincuentes fueron directamente en busca de dinero.

El sacerdote manifestó sospechas sobre un grupo de personas que suele permanecer en las inmediaciones. La investigación quedó en manos de la Justicia.

 

