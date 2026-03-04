La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos
La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos
Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
Alak habló en el Concejo con eje en las obras y un llamado a la unidad
La hora de comprar manuales: la cuenta que va de 20 mil a 100 mil pesos
$3.000.000: crece la expectativa por el nuevo pozo del Cartonazo
Milei se reuniría con el gendarme argentino liberado, pese a la AFA
Milei refuerza el vínculo con Trump: recibió al embajador de EE.UU.
Empezó el juicio por el hundimiento del ARA San Juan, 9 años después
Actividades: tango, apoyo escolar, talleres, discapacidad y autismo
El ex de Piparo en el banquillo: dolo o culpa, la clave de un juicio de alto impacto
Terror en Parque Patricios por un derrumbe que sacudió un barrio
Una joven denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse
La inseguridad no cree en Dios y ahora golpeó en una iglesia
El drama de las familias argentinas que quedaron varadas por la guerra
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En medio de una creciente ola de inseguridad que golpea distintos puntos de la ciudad, la Parroquia San Cayetano -ubicada en 44 entre 29 y 30-, fue blanco de un robo en las últimas horas. El hecho fue descubierto cuando el secretario llegó al templo y advirtió que algo no estaba bien.
Al abrir el despacho, encontraron cerraduras forzadas, cajones revueltos y documentación desordenada, tanto en la secretaría como en la oficina del sacerdote. Según el relato del párroco, los ladrones habrían ingresado por una puerta con acceso al sector de baños desde la iglesia, atravesando luego un patio interno donde se constató daño en una cerradura.
Entre los faltantes se contabilizó dinero en efectivo por un total de 500 mil pesos y un paquete de yerba. En cambio, otros elementos de valor como una computadora y objetos de bronce no fueron sustraídos, lo que hace presumir que los delincuentes fueron directamente en busca de dinero.
El sacerdote manifestó sospechas sobre un grupo de personas que suele permanecer en las inmediaciones. La investigación quedó en manos de la Justicia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí