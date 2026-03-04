La Región suma otra vida perdida por un siniestro vial

La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos
La Región sumó una nueva víctima fatal por un siniestro vial y ya son 13 los muertos en lo que va de 2026. Aunque el choque ocurrió el 5 de octubre de 2025, en la esquina de 609 y 117, en Villa Elvira, la pelea por la vida se extendió hasta el último lunes, cuando se confirmó el fallecimiento de Martín Esteban Ormeño, de 28 años.
Sobre el siniestro, el Peugeot 208 negro en el que viajaba Ormeño junto a otro hombre perdió el control, impactó contra un poste y terminó volcado dentro de una zanja. Cuando llegó el personal policial, uno de los ocupantes estaba inconsciente fuera del vehículo y el otro atrapado en el habitáculo.
Bomberos trabajaron para rescatarlos y ambos fueron derivados de urgencia. Ormeño ingresó al Hospital San Martín en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica. Desde entonces permaneció luchando por su vida. Lo cierto es que la cifra de víctimas viales sigue en aumento y vuelve a encender la alarma sobre una problemática que no da tregua.
