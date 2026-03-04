Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |En el primer bimestre del año sumó el 5,3 por ciento

La inflación de febrero en La Plata trepó a 2,8%

Carnes, aceite y panificados entre lo que más se remarcó, según los datos que difunde la Cámara de Comercio local

La inflación de febrero en La Plata trepó a 2,8%

los alimentos empujan los números de la inflación local / el dia

4 de Marzo de 2026 | 01:18
Edición impresa

El costo de vida en La Plata registró una suba del 2,8% en febrero, según informó la Cámara de Comercio e Industria de La Plata, con datos de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Alimentos, gimnasio y peluquerías se ubicaron entre los principales productos que potenciaron el último índice.

El informe de la Cámara de Comercio local y el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la UNLP, resaltó también que mientras el rubro automotor sufrió una fuerte caída en las ventas locales, el sector inmobiliario expuso señales de resistencia con un leve repunte en hipotecas.

La dinámica de precios en La Plata no dio tregua durante el segundo mes de 2026. Según los datos del Índice de Precios Básicos de La Plata, la inflación mensual se aceleró respecto a enero, impulsada por un combo que afecta directamente al bolsillo de los vecinos: el encarecimiento de la canasta básica y el costo de movilidad. En enero la inflación había registrado un 2,4%.

Los productos que tuvieron mayor crecimiento fueron: carne picada (12,8%); nalga (10,3%); gimnasio (8,8%); aceite de girasol (8%) y peluquería (7,7%).

CANASTA ALIMENTARIA

En febrero, la variación mensual alcanzó el 2,8%, lo que deja un acumulado del 5,2% para el primer bimestre del año. Si se mira el espejo retrovisor, la inflación interanual en la ciudad ya se ubica en el 31,3%.

El dato más preocupante para los hogares platenses es que el rubro alimentos y bebidas explicó casi la mitad del aumento del mes. Las subas más pronunciadas se dieron en productos de consumo diario: aceites. carnes y panificados

Este fenómeno, explican en el informe, no solo golpea el presupuesto familiar, sino que también pone en jaque a los comercios de cercanía y al sector gastronómico de la ciudad, que ven cómo sus costos fijos se elevan en un escenario de consumo retraído.

Transporte y combustibles

Otro de los pilares de la suba fue el rubro Transporte y Combustibles, que registró un salto cercano al 5%. Esta tendencia de aumentos consecutivos genera un impacto transversal: el aumento en los surtidores se traslada de inmediato a la logística de distribución de mercaderías y a la prestación de servicios locales, alimentando una inercia difícil de frenar.

En el mercado automotor local, las ventas de vehículos 0 km registraron una caída interanual del 48,4% en febrero, mientras que las transferencias de usados disminuyeron 17%, ubicando a La Plata por debajo de los promedios provincial y nacional.

Por su parte, el mercado inmobiliario presentó señales mixtas. Mientras las escrituraciones se mantuvieron levemente por debajo del nivel del año anterior, la cantidad de hipotecas mostró un aumento interanual.

 

