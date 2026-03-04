La directora del Banco Nación pasará por la sala

Citada por el abogado de la acusación Martín De Vargas, Carolina Piparo, ex mujer del imputado, que estuvo presente en el momento del incidente, ya que viajaba como acompañante en el Fiat 500 que embistió a los motociclistas, deberá comparecer a prestar testimonio.

Su relato es muy esperado, por lo que puede aportar a la causa y también por todo lo que rodea a su figura pública.

También se espera las conclusiones de un informe telefónico, entre otras importantes diligencias de prueba.

Lo que llamó la atención en el recinto fue que el tribunal autorizara la presentación de un nuevo perito mecánico de parte de la defensa, que no es quien realizó el informe técnico sobre las evidencias secuestradas y puestas a disposición de la Justicia.

Como ese profesional falleció, ahora habrá otro que analice y brinde explicaciones sobre la mecánica del evento, claro a partir de ese documento que no es de su autoría.