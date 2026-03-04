Un obrero murió al caer de un techo en Ensenada

La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos
La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos
Un obrero murió ayer en horas de la mañana al caer desde el techo de una obra en construcción en el barrio El Dique, en Ensenada. El trágico episodio ocurrió alrededor de las 10 en la intersección de las calles 48 bis y 123, y es investigado por la UFI N° 10 bajo la carátula de “muerte por accidente”.
Según el informe, un llamado al 911 alertó sobre la caída de un trabajador desde una altura considerable dentro de un tinglado de unos cinco metros. Al arribar, efectivos del Comando de Patrullas constataron que en el interior de la estructura yacía el cuerpo de un hombre, en posición fetal y con una grave herida en la cabeza, sin aparentes signos vitales.
Minutos después llegó una ambulancia del SAME. El médico a cargo examinó a la víctima y confirmó el fallecimiento en el lugar. El trabajador fue identificado por sus compañeros como Epifanio Choque, de nacionalidad boliviana, quien se desempeñaba en la obra al momento del hecho.
De acuerdo a testigos, el obrero se encontraba sobre el techo realizando tareas cuando, de manera imprevista, se habría quebrado una chapa de fibra de vidrio. Esa rotura provocó que cayera al vacío, impactando violentamente contra el suelo.
Personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo la caída y si el trabajador contaba con los elementos de seguridad exigidos. En tanto, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de La Plata para la autopsia.
En el marco de las actuaciones preventivas, el arquitecto responsable de la obra fue notificado de la formación de una causa, en principio por “lesiones culposas”, mientras se aguardan los resultados de los informes técnicos y forenses.
