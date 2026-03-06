China con el crecimiento más bajo en décadas

Ya proponen un paro por tiempo indeterminado de docentes universitarios
Redacción de AFP
China fijó su objetivo de crecimiento para 2026 entre el 4,5% y el 5%, la cifra más baja en décadas, pero fundamental en sus planes para hacer frente al estancamiento del consumo y el debilitamiento del mercado inmobiliario. Pekín también aprovechó su emblemática reunión política anual conocida como las “Dos sesiones” para anunciar un aumento del 7% en su presupuesto de defensa, el segundo más grande del mundo, con el fin de contrarrestar a Estados Unidos y hacer valer sus reivindicaciones sobre Taiwán y el mar de la China Meridional.
Prevé gastar 1,9 billones de yuanes (unos 276.800 millones de dólares), lo que sigue siendo aproximadamente tres veces menos que los fondos destinados para el mismo rubro por Estados Unidos.
China es la segunda economía del planeta y representa un tercio del crecimiento mundial, pero se enfrenta a graves desequilibrios estructurales y a las presiones comerciales de Washington, a pesar de mantener unas exportaciones sólidas. “Los logros del año pasado fueron muy difíciles de conseguir”, afirmó el primer ministro Li Qiang al inaugurar el encuentro anual de la Asamblea Popular Nacional (APN), el Parlamento.
“Pocas veces en muchos años nos hemos enfrentado a un panorama tan grave y complejo, en el que las crisis y los retos externos se entremezclaban con las dificultades internas y las difíciles decisiones políticas”, advirtió.
La meta de crecimiento de este año es la más baja desde 1991, según un análisis de la AFP. La única excepción fue 2020, cuando no se fijó ningún objetivo debido a que la economía se vio afectada por la pandemia de Covid-19.
El drama con la entrega de bidones de agua aún perdura en la zona Norte
Guerra y petróleo: el shock que puede potenciar las exportaciones argentinas
Delegados y líderes de toda China se reunieron en el gigantesco Gran Salón del Pueblo de Pekín para este cónclave orquestado al milímetro y supervisado por el presidente Xi Jinping.
Aprobarán proyectos de ley y reformas que, en gran medida, ya fueron decididos previamente por Xi y el Partido Comunista Chino (PCCh) durante una semana de lo que analistas consideran un teatro político.
El PCCh ha afirmado muchas veces que el modelo de crecimiento económico del gigante asiático debe alejarse de los motores tradicionales, como las exportaciones y la industria manufacturera, y orientarse hacia el consumo.
Otros “principales objetivos previstos para el desarrollo” en 2026 incluyen un aumento de los precios al consumidor de alrededor del 2% y “un crecimiento de los ingresos de los residentes acorde con el crecimiento económico”, según el informe presentado por Li.
Lo cierto es que la expansión económica de China se ha ralentizado durante años a medida que la economía madura.
Las fuertes exportaciones impulsaron la economía a crecer un 5% en 2025, con un superávit comercial que alcanzó la cifra récord de 1,2 billones de dólares, a pesar de una guerra comercial con Estados Unidos que se prolongó durante meses.
También en el marco de las “Dos Sesiones” Pekín publicó este jueves su proyecto de 15º Plan Quinquenal, con los objetivos de desarrollo nacional para 2030.
El documento de 141 páginas pone el énfasis en la reactivación del consumo, el desarrollo de la IA y la defensa de la seguridad energética y del suministro de recursos.
China invierte masivamente en alta tecnología, inteligencia artificial y semiconductores, para refozar su autonomía estratégica y vadear las restricciones de Estados Unidos a la exportación de los chips más avanzados utilizados en el sector de la IA.
El proyecto de plan quinquenal fija además objetivos ambiciosos. Entre ellos, duplicar el PIB por habitante de aquí a 2035 respecto a 2020, reducir el desempleo por debajo del 5,5% y acelerar la transición ecológica.
La adopción del proyecto de plan quinquenal la semana próxima se da por segura, ya que el Parlamento chino está de hecho sometido al Partido Comunista.
