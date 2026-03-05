Guerra y petróleo: el shock que puede potenciar las exportaciones argentinas

eleconomista.com.ar

La ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel sobre Irán, iniciada el 28 de febrero, tuvo un impacto inmediato en el mercado internacional del crudo.

En las primeras operaciones extrabursátiles (OTC), el Brent saltó cerca de 10%. El movimiento fue luego convalidado en los mercados organizados, como el Intercontinental Exchange de Londres y el New York Mercantile Exchange (NYMEX), donde la suba superó el 6% en la apertura del lunes 2 de marzo. Con este impulso, el petróleo acumula una apreciación cercana al 25% en lo que va del año.

Según el análisis de Gustavo Araujo, Head of Research de Criteria, el canal de transmisión fue directo: el mercado incorporó rápidamente una mayor prima de riesgo geopolítico ante la posibilidad de interrupciones en la oferta global.

Precio y cantidad: una combinación inédita

Desde el punto de vista macroeconómico, el efecto más relevante para Argentina se observa en los términos de intercambio. A diferencia de episodios anteriores —como la antesala de la invasión rusa a Ucrania en 2022— el país enfrenta este shock con una elasticidad de oferta mucho mayor.

El crecimiento sostenido de la producción no convencional en Vaca Muerta cambió la ecuación. Hoy el impacto no se limita a mejores precios internacionales, sino que se potencia con mayores volúmenes exportables. En otras palabras: precio y cantidad se alinean.

Un incremento permanente en la cotización del crudo tiene efectos directos sobre el saldo comercial energético, la recaudación por derechos de exportación y la generación de divisas. Con una producción que supera ampliamente los niveles de hace tres años, el país está en condiciones de capturar una porción mayor de esa renta extraordinaria. Vista Energy, YPF y Pampa Energía capitalizan el efecto a través de mayores ingresos por exportaciones.

“El crecimiento sostenido de la producción no convencional en Vaca Muerta cambió la ecuación”

Impacto en empresas y cuentas externas

A nivel microeconómico, compañías como Vista Energy, YPF y Pampa Energía capitalizan el efecto a través de mayores ingresos por exportaciones, expansión de márgenes operativos y fortalecimiento de su capacidad de inversión.

El efecto combinado mejora el flujo de caja del sector, robustece balances y potencia planes de desarrollo en áreas no convencionales.

En el frente externo, el impacto puede traducirse en un alivio para la restricción de divisas. Un petróleo más caro, en un contexto de mayor producción local, amplía el superávit energético y contribuye a sostener la estabilidad macroeconómica.

La clave: cuánto dura la guerra

El factor decisivo es la persistencia del nuevo nivel de precios. Si el conflicto consolida una prima de riesgo geopolítico más elevada en el mercado petrolero, Argentina podría transformar el shock en una mejora estructural de su sector externo.

Si, en cambio, la escalada se modera y el crudo retrocede, el efecto quedará acotado a una mejora coyuntural en resultados empresariales y expectativas financieras.

Por ahora, el mercado ya dio su veredicto inicial: ante la guerra, el petróleo sube. Y esta vez, a diferencia de crisis anteriores, Argentina llega con más barriles para vender.