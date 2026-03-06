Palo y bocha: el hockey vuelve a entrar en escena

Mahiques asumió en Justicia y le piden acelerar con las 300 vacantes
En la jornada de mañana será con la rama femenina; mientras que el domingo se larga la competencia de los varones. En lo que respecta a los caballeros retorna el clásico nuestra ciudad entre Santa y Universitario
Adrián D’Amelio
adamelio@eldia.com
Este fin de semana se pondrá en marcha una nueva temporada del torneo Metropolitano de hockey. Mañana se abriá la rama de damas y el domingo lo harán los caballeros. Estos son los seis equipos platenses: Santa Bárbara, Universitario, San Luis, Estudiantes, Gimnasia, Everton y Asociación Coronel Brandsen. Vuelve el clásico de varones con Santa y la “U”.
SANTA BÁRBARA
DAMAS
Primera A
Debuta: V. Italiano
Entrenador: Santiago Camacho
Asistente: Felipe Fernández
Preparador físico: Alejo Garcia
Primera C2
Debuta: L. Camioneros
Entrenador: David Cantaluppi
Asistente: Isaías Ferreyra
Preparador físico: Boris Ivanoff
Primera D2
Debuta: V. Cardenal Newman
Entrenador: Manuel Domínguez
Asistente: Gregorio Pérez Pesado
Preparador físico: Juan Ignacio Pérez
Primera D4
Debuta: Hacoaj “B”
Entrenador: Ian Stelmaszuk
Asistense: Santiago Busquets
Preparador físico: Tomas Morcelle
Primera F1
Debuta: L. MIJAYI
Entrenador: Lucas Palavecino
Preparador físico: Santiago Montero
Primera E2
Debuta: V. Ducilo “B”
Entrenador: Pablo Raina
Preparador Físico: Braian Lemos
Metro Domingo (Zona A)
Debuta: V. Deportivo Francesa
Entrenadora: Natalia Coccaro
Preparador físico: Juan Conti
CABALLEROS
Primera A
Debut: L. Ciudad “A”
Entrenador: Matías Cereceda
Asistente: Manuel Michelini
Preparadores físicos: Ramiro Arbelaiz y Federico Acosta.
Primera B1
Debut: Estudiantes “A”.
Entredador: Nicolás Rosas
Preparador físico: Sofía Hansen Gutty
UNIVERSITARIO
DAMAS
Primera C1
Debuta: L. CISSAB
Entrenador: Bruno Franciscelli
Asistente: Mariela Sánchez
Preparador físico: Juan Ignacio Sereno
Primera D4
Debuta: V. Liceo Naval
Entrenador: Máximo Kiernan
Asistente: Bautista Garmendia Bautista y Bruno Castro Bruno
Preparador físico: José Loredo
Primera E1
Debuta: L. Pucará “B”
Entrenador: Román Bracco
Asistente: Ian Wortley Ian y Santiago Vega
Preparador físico: Raúl Stip
Primera F1
Debuta: V. San Martín “C”
Entrenador: Ricardo Marenzi
Asistente: Juan Ignacio Sosa
Preparador físico: Malena Zuñiga
Metro Domingo (Zona B)
Debuta: V. Los Matreros
Entrenador: Julián Pasciuto
Preparador físico: Román Guerreo
CABALLEROS
Primera A
Debuta: L. Hurling
Entrenador: Marco Riccardi Marco
Asistente: Lucas Martoglio
Preparador físico: Matías Diaz Faverin
SAN LUIS
DAMAS
Primera C2
Debuta: V. Ciudad “C”
Entrenadora: Clara Mendy
Asistente: Lucas Uriel Silva
Preparador físico: Tomás Beracochea
Primera D2
Debuta: L.BACRC “B”
Entrenador: Gustavo Keenan
Asistente: Ramiro Keenan
Preparador físico: Ignacio Cirigliano
Primera F4
Debuta: V. Centro Naval “B”
Entrenador: Eric Nuñez
Asistente: Mariano Espinel
Preparador físico: Tomás Mesa
ESTUDIANTES
DAMAS
Primera D2
Debuta: V. Banco Provincia “B”
Entrenador: Mariano Espil
Asistente: Ignacio Leyes
Preparador físico: Leonardo Gómez
Primera E2
Debuta: V. Comunicaciones
Entrenador: Santiago Yorio
Asistente: Mateo Raya
Preparador Físico: Fernando Rey
Metro Domingo (Zona A)
Debuta: V. CUBA
Entrenador: Gonzalo Anolles
Asistente: Melisa Farias
Preparador Físico: Nicolas Ramirez
CABALLEROS
Primera B1
Debuta: L. San Bárbara “B”
Entrenadora: Romina Cañón
Preparador físico: Santiago Díaz
GIMNASIA
DAMAS
Primera D1
Debuta: V. San Marcos
Entrenador: Inti Cantaluppi
Asistente: David Castiglione
Preparador Juliana Olivero
Primera F2
Debuta: L. El Frontón
Entrenador: Elías Ferreira
Preparador físico: Matías Gaspar
EVERTON
DAMAS
Primera E4
Debuta: L. San Albano “C”
Entrenador: Pedro Fernández
Preparador físico: Juan Pedroche
ASOCIACIÓN BRANDSEN
DAMAS
Primera G1
Debuta: L. Padre Mario
Entrenador: Mariano Oliver.
Asistente: Matías Peruena
Preparador físico: Tomás Anolles.
