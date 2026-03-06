Palo y bocha: el hockey vuelve a entrar en escena

el clásico platense de varones se jugará el 14 de abril, en santa / IG

Este fin de semana se pondrá en marcha una nueva temporada del torneo Metropolitano de hockey. Mañana se abriá la rama de damas y el domingo lo harán los caballeros. Estos son los seis equipos platenses: Santa Bárbara, Universitario, San Luis, Estudiantes, Gimnasia, Everton y Asociación Coronel Brandsen. Vuelve el clásico de varones con Santa y la “U”.

SANTA BÁRBARA

DAMAS

Santa “A”

Primera A

Debuta: V. Italiano

Entrenador: Santiago Camacho

Asistente: Felipe Fernández

Preparador físico: Alejo Garcia

Santa “B”

Primera C2

Debuta: L. Camioneros

Entrenador: David Cantaluppi

Asistente: Isaías Ferreyra

Preparador físico: Boris Ivanoff

Santa “C”

Primera D2

Debuta: V. Cardenal Newman

Entrenador: Manuel Domínguez

Asistente: Gregorio Pérez Pesado

Preparador físico: Juan Ignacio Pérez

Santa “D”

Primera D4

Debuta: Hacoaj “B”

Entrenador: Ian Stelmaszuk

Asistense: Santiago Busquets

Preparador físico: Tomas Morcelle

Santa “E”

Primera F1

Debuta: L. MIJAYI

Entrenador: Lucas Palavecino

Preparador físico: Santiago Montero

Santa “F”

Primera E2

Debuta: V. Ducilo “B”

Entrenador: Pablo Raina

Preparador Físico: Braian Lemos

Santa “G”

Metro Domingo (Zona A)

Debuta: V. Deportivo Francesa

Entrenadora: Natalia Coccaro

Preparador físico: Juan Conti

CABALLEROS

Santa “A”

Primera A

Debut: L. Ciudad “A”

Entrenador: Matías Cereceda

Asistente: Manuel Michelini

Preparadores físicos: Ramiro Arbelaiz y Federico Acosta.

Santa “B”

Primera B1

Debut: Estudiantes “A”.

Entredador: Nicolás Rosas

Preparador físico: Sofía Hansen Gutty

UNIVERSITARIO

DAMAS

Universitario “A”

Primera C1

Debuta: L. CISSAB

Entrenador: Bruno Franciscelli

Asistente: Mariela Sánchez

Preparador físico: Juan Ignacio Sereno

Universitario “B”

Primera D4

Debuta: V. Liceo Naval

Entrenador: Máximo Kiernan

Asistente: Bautista Garmendia Bautista y Bruno Castro Bruno

Preparador físico: José Loredo

Universitario “C”

Primera E1

Debuta: L. Pucará “B”

Entrenador: Román Bracco

Asistente: Ian Wortley Ian y Santiago Vega

Preparador físico: Raúl Stip

Universitario “D”

Primera F1

Debuta: V. San Martín “C”

Entrenador: Ricardo Marenzi

Asistente: Juan Ignacio Sosa

Preparador físico: Malena Zuñiga

Universitario “E”

Metro Domingo (Zona B)

Debuta: V. Los Matreros

Entrenador: Julián Pasciuto

Preparador físico: Román Guerreo

CABALLEROS

Universitario “A”

Primera A

Debuta: L. Hurling

Entrenador: Marco Riccardi Marco

Asistente: Lucas Martoglio

Preparador físico: Matías Diaz Faverin

SAN LUIS

DAMAS

San Luis “A”

Primera C2

Debuta: V. Ciudad “C”

Entrenadora: Clara Mendy

Asistente: Lucas Uriel Silva

Preparador físico: Tomás Beracochea

San Luis “B”

Primera D2

Debuta: L.BACRC “B”

Entrenador: Gustavo Keenan

Asistente: Ramiro Keenan

Preparador físico: Ignacio Cirigliano

San Luis “C”

Primera F4

Debuta: V. Centro Naval “B”

Entrenador: Eric Nuñez

Asistente: Mariano Espinel

Preparador físico: Tomás Mesa

ESTUDIANTES

DAMAS

Estudiantes “A”

Primera D2

Debuta: V. Banco Provincia “B”

Entrenador: Mariano Espil

Asistente: Ignacio Leyes

Preparador físico: Leonardo Gómez

Estudiantes “B”

Primera E2

Debuta: V. Comunicaciones

Entrenador: Santiago Yorio

Asistente: Mateo Raya

Preparador Físico: Fernando Rey

Estudiantes “C”

Metro Domingo (Zona A)

Debuta: V. CUBA

Entrenador: Gonzalo Anolles

Asistente: Melisa Farias

Preparador Físico: Nicolas Ramirez

CABALLEROS

Estudiantes “A”

Primera B1

Debuta: L. San Bárbara “B”

Entrenadora: Romina Cañón

Preparador físico: Santiago Díaz

GIMNASIA

DAMAS

Gimnasia “A”

Primera D1

Debuta: V. San Marcos

Entrenador: Inti Cantaluppi

Asistente: David Castiglione

Preparador Juliana Olivero

Gimnasia “B”

Primera F2

Debuta: L. El Frontón

Entrenador: Elías Ferreira

Preparador físico: Matías Gaspar

EVERTON

DAMAS

Everton “A”

Primera E4

Debuta: L. San Albano “C”

Entrenador: Pedro Fernández

Preparador físico: Juan Pedroche

ASOCIACIÓN BRANDSEN

DAMAS

Asociación Brandsen “A”

Primera G1

Debuta: L. Padre Mario

Entrenador: Mariano Oliver.

Asistente: Matías Peruena

Preparador físico: Tomás Anolles.