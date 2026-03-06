Al final, el Lolo Miranda no jugará en Cambaceres

Mahiques asumió en Justicia y le piden acelerar con las 300 vacantes
La ilusión duró unos pocos días Porque finalmente Leonel “Lolo” Miranda, no jugará en Cambaceres debido a que nunca respondió al ofrecimiento que le hizo el presidente del club, Pablo Díaz, en el almuerzo que tuvieron el pasado lunes.
El ex Independiente y Racing, entre otros clubes, había tenido una amena charla con el titular de Camba, no solo en lo deportivo, sino en la contención que podía brindarle la institución en un momento complicado donde piensa relanzar su carrera. Lolo había jugado unos pocos partidos en San Telmo el año pasado y luego quedó libre.
Su nombre lo había acercado a la institución Diego Ferella, quién fue profe del Rojo en los 90, por la relación que lo une con el jugador.
Se había mostrado interesado y conforme con el encuentro que tuvo con el presidente Rojo.
Quedó en responder, los días pasaron y ese llamado nunca llegó. El libro de pases cierró ayer y ya no habrá bomba en el actual mercado de pases.
Ante el paro decretado por la AFA para este fin de semana, la idea del cuerpo técnico de Camba era jugar hoy contra Estrella de Berisso pero desde la calle Viamonte bajó la orden que no está permitido.
Por consiguiente, el plantel trabajó ayer en el estadio “12 de Octubre”. Hubo activación, tareas de defensa y ataque y un bloque de veinte minutos de fútbol.
