Fijaron fecha de debate por el asesinato de una abogada

Finalmente, tal como adelantó este diario en su edición anterior, Jorge Antonio Álvez e Ivana Verónica Mapis, imputados por “homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y precio remuneratorio”, en perjuicio de la abogada platense Verónica Dessio, hecho ocurrido en diciembre de 2020 en una vivienda de 5 bis entre 636 y 637, donde la encontraron degollada y con varias puñaladas, serán juzgados en audiencia oral y pública la primera semana de junio de 2026.

Luego de suprimir pruebas superfluas e innecesarias, se redujo la lista de testigos a 30 personas, de los 130 iniciales, y además se fijó la fecha de celebración del debate, que estará a cargo del TOC II de La Plata, bajo la presidencia del juez Claudio Bernard.

Sobre Mapis, que sería quien encargó el asesinato a Álvez por una cuestión de celos, ya que su pareja había tenido una relación previa con Dessio, se indicó que cuenta con una morigeración autorizada por la Sala II de la Cámara, aunque recurrida -y no efectivizada- por el fiscal Alejandro Marchet a Casación. Así, por los tiempos procesales, muy difícilmente se pueda resolver antes del inicio del juicio.