Trump advirtió que el nuevo líder de Irán "no durará mucho" sin su aprobación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que el nuevo líder supremo de Irán "no durará mucho" si no cuenta con su venia, después de que las autoridades iraníes anunciaran que la Asamblea de Expertos eligió al sucesor de Alí Jamenei

En el noveno día de guerra, la Asamblea de Expertos de Irán afirmó que los clérigos encargados de elegir al máximo dirigente del país lograron un consenso, pero varias horas después de este anuncio sigue sin revelarse quién sucederá al ayatolá Jamenei.

Jamenei, de 86 años, murió el 28 de febrero en un bombardeo de Estados Unidos e Israel que desató la guerra que se extiende por Oriente Medio y más allá de la región, y agita los temores de una crisis energética global.

En la última semana, circularon varios nombres para ese puesto, reservado a un religioso, incluido el de su hijo, Mojtaba Jamenei, de 56 años considerado una de las personalidades más influyentes.

Trump ya descalificó durante la semana a Mojtaba Jamenei afirmando que es un "peso ligero".

"Tendrá que obtener nuestra aprobación", declaró Trump a ABC News. "Si no la obtiene, no durará mucho".

En cualquier caso, Israel ya anunció que el nuevo líder será "un objetivo", tras el ataque que acabó con la vida del ayatolá que estuvo al mando de Irán desde 1989.

Durante la jornada, una espesa nube de humo cubrió Teherán en la oscuridad, después de que Israel golpeara depósitos de crudo.

"El aire se volvió irrespirable", relató una habitante de Teherán de 35 años. "Al principio, yo apoyaba esta guerra. Después de la muerte de Jamenei yo celebré con mis amigos".

"Pero desde ayer (...) la gente cuenta que no queda ni gasolina en las estaciones de servicio", contó.

Este ataque - que dejó cuatro muertos - fue el primero reportado contra infraestructuras petroleras desde el inicio de la guerra.

Según el último balance del Ministerio iraní de Salud, más de 1.200 personas murieron y más de 10.000 civiles resultaron heridos. AFP no pudo verificar estas cifras.

Irán amenaza con subida del petróleo

El ejército de Irán advirtió este domingo que golpeará instalaciones petroleras en la región si Israel continúa los ataques contra su infraestructura energética.

"Si pueden tolerar que el petróleo suba a más de 200 dólares por barril, continúen con este juego", declaró Ebrahim Zolfaghari, un portavoz del comando militar central de Irán.

En medio del suspenso sobre la identidad del sucesor de Jamenei, el canciller iraní Abás Araqchi, declaró que debe ser "el pueblo iraní", y no Trump, quien elija a su nuevo líder.

"No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos", afirmó Araqchi en el programa "Meet the Press" de la NBC.

El portavoz de los Guardianes de la Revolución, Alí Mohamad Naini, sostuvo que las fuerzas armadas de Irán tienen capacidad para "continuar al menos seis meses de guerra intensa al ritmo actual".

Más de medio millón de desplazados en Líbano

En Líbano, que fue arrastrado a la guerra el lunes después de que la milicia proiraní Hezbolá lanzara un ataque contra Israel para "vengar" la muerte de Jamenei, los bombardeos israelíes sacudieron de nuevo Beirut.

Un ataque de Israel golpeó un hotel en el centro de Beirut, el primer ataque de este tipo desde el inicio de la ofensiva, que se había centrado en los bastiones de Hezbolá en los suburbios.

El ejército de Israel indicó que lanzó un ataque de precisión contra el hotel donde estaban reunidos mandos de los Guardianes de la Revolución y afirmó que murieron cinco miembros de este cuerpo militar, tres de ellos comandantes de la Fuerza Quds, una unidad de élite.

El balance de fallecidos en Líbano desde el inicio de los ataques el lunes es de 394 personas, incluidos 83 niños y 42 mujeres, según el ministro de Salud. En total, 517.000 personas fueron desplazadas.

Macron habló con Trump y con el presidente de Irán

Irán responde a los ataques con bombardeos contra Israel y los países de Oriente Medio que albergan intereses estadounidenses.

En Arabia Saudita, segundo productor mundial de petróleo, un proyectil dejó dos muertos y 12 heridos en la provincia de Al Jarj, adyacente a la capital Riad.

Los Guardianes de la Revolución afirmaron que atacaron con misiles Tel Aviv, el desierto del Negev y bases estadounidenses en la región.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que habló este domingo con Donald Trump y con el mandatario iraní, Masud Pezeshkian, y afirmó que subrayó "la necesidad de que Irán cese de inmediato sus ataques contra los países de la región".