Milan ganó el clásico y el Calcio sigue abierto

Milan se llevó de nuevo el “Derby de la Madonnina” ante el Inter, esta vez por 1-0 con un tanto del ecuatoriano Pervis Estupiñán, el domingo en la 29ª jornada de la Serie A.
Gracias a este resultado, el Calcio gana algo de emoción, ya que el Milan, segundo, recorta de 10 a 7 puntos su desventaja respecto al líder Inter.
Por detrás, el Napoli, defensor del título y que el viernes ganó 2-1 al Torino, es tercero ahora a 11 puntos del Inter, con lo que revitaliza un poco sus reducidas opciones de revalidar su corona.
Cualquier otro resultado que no hubiera sido un triunfo rossonero parecía servir el Scudetto en bandeja al Inter, que en cualquier caso sigue siendo el gran favorito al título.
El Inter, privado de su atacante argentino Lautaro Martínez -lesionado desde hace dos semanas- y del francés Marcus Thuram -baja de última hora por enfermedad-, cortó una racha de quince partidos (catorce triunfos, un empate) sin perder en liga.
El ecuatoriano Estupiñán, que no marcaba en la Serie A desde su llegaba al principio del curso, consiguió el único tanto del partido en el minuto 35 enviando un rechace a la escuadra, en un partido disputado con un ritmo muy elevado.
El Inter no perdía en la Serie A desde el 23 de noviembre, aunque en febrero sufrió un duro golpe al ser eliminado en el playoff de repesca de la Liga de Campeones ante el Bodo/Glimt noruego, un golpe muy duro que evidentemente sigue siendo una herida abierta.
En los derbis de Milán, el Inter no gana desde abril de 2024.
