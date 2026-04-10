Actividades: clases arte, idiomas y deportes, huerta ecológica, taller de lectura

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CURSOS EN “FAMILIA FRIULANA”

La “Familia Friulana”, de 20 N° 623 entre 44 y 45, tiene abierta la inscripción para clases de piano, música y acordeón, talleres de crochet, ajedrez, dibujo y pintura. También hay curso de italiano (presencial y virtual) y espacios de literatura y memoria diseñados para adultos mayores. Además, a partir de mayo se sumará un ciclo de cine. Por el lado deportivo y de bienestar, el abanico incluye box recreativo, kung fu, tae kwondo y distintos estilos de tai chi (Chen y Yan), hasta prácticas de yoga, chi kung y gimnasia funcional. También, clases de zumba, gimnasia localizada, hipopresiva, elongación y entrenamiento para adultos. Los aranceles varían entre 15.000 y 35.000 pesos, según la actividad y cantidad de clases. Informes, vía WhatsApp al 221 504-6449. Instagram: @familiafriulanalp.

HUERTA ECOLÓGICA: TALLER

El Parque Ecológico Municipal será escenario de una jornada abierta a la comunidad con propuestas vinculadas a la educación ambiental y la producción sustentable, pensadas para promover el aprendizaje, la participación y el contacto directo con el entorno natural. Según se informó, este sábado 11 de abril, a las 15, se desarrollará Iniciación a la Huerta Agroecológica, un taller orientado a promover prácticas agroecológicas, la producción y multiplicación de semillas locales y el fortalecimiento de circuitos de intercambio.

TALLER DE LECTURA

La Biblioteca Popular Bernardo de Monteagudo del Club Libertad (51, 16 y 17) lanzó su Taller de Lectura, sobre la literatura latinoamericana. Se dicta los lunes de 16.30 a 18. Arancel: $25.000. Inscripción: 2215793355.