Sofía Solá, la hija de Maru Botana: la influencer fashion a la que tildan de “cheta”

Con 20 años, Sofía Solá, la hija de Maru Botana viene revolucionando las redes sociales con su llamativa personalidad. Si bien venía manteniendo una sólida base de seguidores en TikTok, en las últimas semanas su imagen explotó luego de que se hiciera viral un video en donde mostraba cómo se preparaba para asistir a una boda.

Si bien Sofía suele mostrar cómo se viste para eventos o detalles de su rutina de skincare, este video en particular se viralizó y fue ridiculizada tanto en redes como en la televisión. “No llega ni a categoría cheta (…) Lo que se puso no importa. La performance de ella me da risa. Lo que hace hablando, yendo a cámara y sus cosas. Casi no entiendo lo que habla. Me da risa lo que se pone. Monísima, pero es como una nueva cheta”, cuestionó Moria Casán en “La mañana con Moria”.

En medio del revuelo, muchos comenzaron a cuestionar, además, el tiempo libre de Sofía y a preguntarse “¿De qué vive?”, en especial teniendo en cuenta su buena posición económica debido a la profesión de su famosa mamá.

Pero lejos de amedrentarse por las críticas, Sofía Solá reapareció nuevamente con un video en donde dio explicaciones sobre su presente, dando cuento sobre lo que hace de su vida y asegurando que trabaja.

CÓMO ES LA VIDA DE LA HIJA INFLUENCER DE MARU BOTANA

Tras el revuelo que causó con la viralización de su contenido, Sofía decidió hacer otro clip para intentar poner un freno sobre los ataques hacia su imagen. De una, la joven aclaró: “Tengo veinte años. ¿Estudié una carrera? Sí, estudié producción de moda en la UP (Universidad de Palermo). No fue una carrera que me gustó, no me quiero dedicar a eso, aunque me gustó estudiarla”, comenzó aclarando.

Luego, Solá profundizó en su trabajo como creadora de contenido fashion y de life style: “Emprendí en todo lo que es mi camino de influencer y modelo, que a muchos les puede parecer un trabajo que no es trabajo, pero es un trabajo (sic). A decir verdad, te lleva tiempo y te trae plata. Entonces, es un trabajo. Y lo recontramil disfruto y cada vez que tengo que hacer algo me divierte porque me gusta crecer en el ámbito y estoy chocha”, remarcó, haciendo hincapié en las personas que cuestionan su profesión.

Pero el trabajo de Sofía no se limita únicamente en redes, sino que explicó que también forma parte de la empresa de Maru Botana, quien tiene varios locales gastronómicos: “Voy todos los días al local de mi mamá y trabajo en lo que es la marca, pero más que nada en el local de Palermo, que es el más nuevo que abrimos. Y ahí voy todos los días y más que nada hago supervisión. Trabajo con cosas del menú y ayudo en lo que es la presencia de estar ahí, controlar todo en el menú, en cómo salen las tortas, en cómo salen los platos, en cómo está el cliente”, detalló.

En este sentido, la joven remarcó que no es un puesto “supermegaimportante”, pero es un trabajo al que le dedica tiempo: “Si me ven que subo un video a las once de la mañana en mi casa es porque voy en horarios más fuertes del local, que sería a partir de las doce hasta la tarde”, aclaró.

Pese a que su reciente exposición la hizo pasar un mal momento, la realidad es que para la influencer su trabajo le genera satisfacción y es algo que le gusta hacer, aunque aclaró que todavía es joven y su perspectiva podría llegar a cambiar.