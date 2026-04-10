Viernes fresco pero repunta con Sol: cómo estará el fin de semana

En medio del caos de los micros revelan que el boleto subió 1.655% desde fines de 2023
En medio del caos de los micros revelan que el boleto subió 1.655% desde fines de 2023
Gimnasia se recuperó con una goleada y pasó por encima a Camioneros
Ordenaron levantar el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni
Horror en Villa Elisa: ¿el arma empleada para matar al jubilado fue un serrucho?
¿Cuándo llega Artemis II a la Tierra? Los pasos clave que debe dar la misión
Finde con mucha actividad en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
El "lado B” de un caso de inseguridad vial en La Plata: chocó, sobrevivió pero perdió todo
Atraparon en Olmos a una falsa abogada tras estafar a su suegro por más de 30 millones de pesos
Llega el Festival de la Cerveza Capital: tres días de música, gastronomía y más de 200 estilos de cerveza artesanal
Sofía Solá, la hija de Maru Botana: la influencer fashion a la que tildan de “cheta”
Viernes fresco pero repunta con Sol todo el día: cómo estará el fin de semana
Nutricionistas, sexólogos, artistas, médicos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
VIDEO. Hockey: de fiesta con el clásico platense de caballeros
Una abuela pide ayuda para rescatar al nieto de las drogas y que “no lo maten”
Dividen roles y escenarios de pena por “las tarjetas de la Legislatura”
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
A un año de la causa del fentanilo mortal, la ANMAT dio de baja las habilitaciones de los laboratorios
Más quejas por el humo y la contaminación en Altos de San Lorenzo
La nueva cara de la estética: más jóvenes, más hombres y menos exceso
Actividades: clases arte, idiomas y deportes, huerta ecológica, taller de lectura
Tensión en el Consejo de la Magistratura y la “sorpresa” de Rosatti
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Los números de la suerte del viernes 10 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La ciudad de La Plata transita un viernes con condiciones estables, cielo algo nublado y un ambiente que se mantiene entre fresco y templado. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada presenta vientos leves del noreste, con una temperatura mínima de 11°C y una máxima que alcanza los 22°C.
De cara al fin de semana, el panorama se muestra aún más agradable para los platenses. Para el sábado se espera cielo algo nublado, con temperaturas en leve ascenso: la mínima rondará los 13°C y la máxima trepará hasta los 24°C. Los vientos continuarán soplando desde el noreste, manteniendo condiciones estables y sin probabilidad de precipitaciones.
En tanto, el domingo seguiría en la misma línea, con un clima templado ideal para actividades al aire libre, aunque con nubosidad variable. Si bien no se anticipan cambios bruscos, se recomienda mantenerse informado ante posibles actualizaciones del pronóstico oficial.
Así, el fin de semana se perfila como una buena oportunidad para disfrutar al aire libre en la región, con temperaturas agradables y sin lluvias en el horizonte inmediato.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí