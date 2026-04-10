Viernes fresco pero repunta con Sol: cómo estará el fin de semana

La ciudad de La Plata transita un viernes con condiciones estables, cielo algo nublado y un ambiente que se mantiene entre fresco y templado. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada presenta vientos leves del noreste, con una temperatura mínima de 11°C y una máxima que alcanza los 22°C.

De cara al fin de semana, el panorama se muestra aún más agradable para los platenses. Para el sábado se espera cielo algo nublado, con temperaturas en leve ascenso: la mínima rondará los 13°C y la máxima trepará hasta los 24°C. Los vientos continuarán soplando desde el noreste, manteniendo condiciones estables y sin probabilidad de precipitaciones.

En tanto, el domingo seguiría en la misma línea, con un clima templado ideal para actividades al aire libre, aunque con nubosidad variable. Si bien no se anticipan cambios bruscos, se recomienda mantenerse informado ante posibles actualizaciones del pronóstico oficial.

Así, el fin de semana se perfila como una buena oportunidad para disfrutar al aire libre en la región, con temperaturas agradables y sin lluvias en el horizonte inmediato.