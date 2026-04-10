Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |HAY DUDAS

Pedido de informes por el sistema de fotomultas

Pedido de informes por el sistema de fotomultas

Archivo

10 de Abril de 2026 | 01:25
Edición impresa

En medio de las investigaciones judiciales que se entrecruzan por el escándalo de los cinemómetros, tanto en el fuero ordinario bonaerense como en el federal, se conoció de la existencia de un pedido de informes que ingresó por el Senado de la Provincia de Buenos Aires, a través del cual se requirió a la Gobernación que “detalle la cantidad total de actas de infracción registradas con valor cero dentro del Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT), indicando los períodos en los que dichas irregularidades fueron detectadas; las causas técnicas, administrativas o humanas que originaron la existencia de dichas actas sin monto asignado; si se han iniciado actuaciones administrativas o judiciales para determinar eventuales responsabilidades; se brinde detalle del proceso de auditoría tecnológica del sistema de fotomultas y de los mecanismos de control, trazabilidad y seguridad informática que posee actualmente el sistema para evitar la modificación o eliminación irregular de actas de infracción”.

Se habla de la presunta existencia de más de 650.000 actas registradas con valor cero, lo que constituiría una anomalía de magnitud que obligaría a revisar con profundidad el funcionamiento del sistema informático utilizado por para administrar sanciones a los ciudadanos.

“El sistema de fotomultas no solo tiene impacto en la política de seguridad vial, sino también en la economía de miles de bonaerenses que reciben sanciones económicas basadas en los registros generados por dicho sistema. Por ello, resulta imprescindible garantizar que el mismo funcione con estándares estrictos de control, transparencia y legalidad”, menciona el pedido de informes que refiere también versiones sobre posibles conflictos de intereses en el proceso.

El pedido fue realizado por el senador de LLA, Gonzalo Cabezas.

Vale recordar que, a finales de 2024, el por entonces ministro de Transporte Jorge D’Onofrio dejó su cargo tras una serie de denuncias en su contra por presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas.

Tras la asunción de Martín Marinucci, la cartera inició una auditoría técnica integral del sistema que administra las infracciones de tránsito, luego de detectar inconsistencias en la plataforma informática que las procesa.

LE PUEDE INTERESAR

Excarcelan a una acusada de robar datos de una tarjeta

LE PUEDE INTERESAR

La Región, atravesada por dos episodios en pocas horas que terminaron en tragedia

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El domingo, un cupón de descuento para llevarse la revista y la pelota

El conflicto de los micros y la plaza Malvinas, las polémicas en el Concejo

Estatales anunciaron un paro nacional para el 21 de abril: que pasará en Provincia y La Plata

Conmoción: encontraron muerta a Maitena

Micros: empresas advierten que no hay solución inmediata y seguirán operando con dificultades

Estudiantes, de mayor a menor, se trajo un empate de Colombia
+ Leidas

Ya están los nuevos decanos de la UNLP

Cufré, el candidato con más chances para el Lobo

Carrillo: “De visitante siempre todo es más difícil”

Pone el despertador a las 4.30 para juntar agua

El conflicto de los micros y la plaza Malvinas, las polémicas en el Concejo

Escasean los fondos e intendentes motorizan marchas y reclamos

El caso Adorni: ordenaron levantar el secreto fiscal y bancario

La industria cayó 8,7% y la construcción, en baja
Últimas noticias de Policiales

Horror en Villa Elisa: ¿El arma empleada para matar al jubilado fue un serrucho?

“El lado B” de un caso de inseguridad vial en 2 y 60

A un año del fentanilo adulterado que provocó 111 muertes en el país

Dividen roles y escenarios de pena por “las tarjetas de la Legislatura”
Espectáculos
“En el barro 3”: vuelve María Becerra, ¿se va la China Suárez?
Anna Chiara Del Boca contra su padre Ricardo Biasotti: “Sé perfectamente lo que viví"
VIDEO. "Pidió que la filmaran hasta el final": el tráiler y los detalles de "Perfecta", el documental de Silvina Luna
“Me enojé y lo agarré”: Gonzalo Heredia, entre gritos y tensión, explotó contra un fan en el teatro
Gran Hermano: qué participante de “La casa de los famosos” viajará a Argentina
Información General
Artemis II llega a la Tierra: los pasos clave que debe dar la misión
Dejó su testamento por si algo sale mal
Eclipse solar anular en Argentina: cuál será la "mejor" ciudad del país para verlo y cuándo será
Otra marca que se va, dejando huella: John Foos cerró su planta en Argentina tras 40 años de producción
Instagram y TikTok cambian las reglas: cómo funcionan los nuevos algoritmos y qué hacer para tener más alcance
La Ciudad
El boleto por las nubes: desde fines de 2023 subió 1.655%
Micros: no hubo acuerdo con el Gobierno y sigue la reducción de frecuencias
Ya están los nuevos decanos de la UNLP
Pone el despertador a las 4.30 para juntar agua
IOMA alerta sobre estafas y refuerza medidas de seguridad
Deportes
Gimnasia: se recuperó con una goleada
Un alivio indispensable en plena búsqueda del DT
Cufré, el candidato con más chances para el Lobo
“El equipo se animó a jugar y marcó diferencia”
Errecalde abandonó la cancha por una molestia: ¿viajará a Junín?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla