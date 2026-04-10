Pedido de informes por el sistema de fotomultas

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En medio de las investigaciones judiciales que se entrecruzan por el escándalo de los cinemómetros, tanto en el fuero ordinario bonaerense como en el federal, se conoció de la existencia de un pedido de informes que ingresó por el Senado de la Provincia de Buenos Aires, a través del cual se requirió a la Gobernación que “detalle la cantidad total de actas de infracción registradas con valor cero dentro del Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT), indicando los períodos en los que dichas irregularidades fueron detectadas; las causas técnicas, administrativas o humanas que originaron la existencia de dichas actas sin monto asignado; si se han iniciado actuaciones administrativas o judiciales para determinar eventuales responsabilidades; se brinde detalle del proceso de auditoría tecnológica del sistema de fotomultas y de los mecanismos de control, trazabilidad y seguridad informática que posee actualmente el sistema para evitar la modificación o eliminación irregular de actas de infracción”.
Se habla de la presunta existencia de más de 650.000 actas registradas con valor cero, lo que constituiría una anomalía de magnitud que obligaría a revisar con profundidad el funcionamiento del sistema informático utilizado por para administrar sanciones a los ciudadanos.
“El sistema de fotomultas no solo tiene impacto en la política de seguridad vial, sino también en la economía de miles de bonaerenses que reciben sanciones económicas basadas en los registros generados por dicho sistema. Por ello, resulta imprescindible garantizar que el mismo funcione con estándares estrictos de control, transparencia y legalidad”, menciona el pedido de informes que refiere también versiones sobre posibles conflictos de intereses en el proceso.
El pedido fue realizado por el senador de LLA, Gonzalo Cabezas.
Vale recordar que, a finales de 2024, el por entonces ministro de Transporte Jorge D’Onofrio dejó su cargo tras una serie de denuncias en su contra por presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas.
Tras la asunción de Martín Marinucci, la cartera inició una auditoría técnica integral del sistema que administra las infracciones de tránsito, luego de detectar inconsistencias en la plataforma informática que las procesa.
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