“En mi vida hay límites”: otro round de Mica y Nicole

Si hay una saga que nunca decepciona en el mundo del espectáculo argentino, es la de Nicole Neumann y Mica Viciconte. Y esta semana, con la internación de Allegra Cubero como telón de fondo, la historia volvió a explotar con todo.

Todo arrancó cuando Allegra, una de las tres hijas que Nicole comparte con Fabián Cubero, fue internada por una reacción alérgica, generando preocupación, tensión y un fuerte cruce de versiones que rápidamente copó la televisión y las redes sociales. Hasta ahí, un episodio familiar difícil. Pero claro, el mundo del espectáculo tiene sus propias leyes.

El problema fue que en televisión se instaló la versión de que Nicole no habría acompañado a su hija durante la internación, mientras Cubero habría dormido en un sillón de la clínica. La modelo no se quedó callada. Furiosa por los cuestionamientos a su rol como mamá, Nicole declaró: “No me interesa para nada aclarar mentiras que intentan ensuciarme. Yo sé muy bien quién soy y cómo me manejo, ¡y mis hijas también!”

Y ahí nomás, sin nombrarla pero apuntando clarito, lanzó la frase de la semana: “Hay gente que no puede con un hijo solo y maltrata hijos ajenos, y para ‘limpiarse’ se ve que deben suavizar a otros con mentiras para sentirse mejor.” Fuerte, Nicole.

Del otro lado, Mica recibió el mensaje y, aunque eligió las palabras con cuidado, no se quedó atrás. Ante los micrófonos de “Puro Show”, respondió: “Estoy muy tranquila, de verdad. No voy a hablar de nada. Ni sí, ni no, porque después van a sacar cualquier cosa. En mi vida hay límites”. Tranquila, sí. Pero con ese tono que dice todo sin decir nada.

Fabián Cubero, en tanto, reconoció el revuelo: “Un poquito de lío, ¿no?”, dijo, y pidió que se respete la privacidad de las nenas, asegurando que el episodio “se fue para cualquier lado”.

La historia entre estas dos no es nueva, claro. Los crucen llevan años de indirectas y dardos cruzados, y quizás no ayude que, al parecer, Nicole anda en una aparente crisis con Manuel Urcera, aunque, luego de que Juan Etchegoyen diera la noticia, ella desmintió todo, afirmando que “Para nada me separé”. Y explicó que no sabe de dónde salió el rumor. ¿Si o no?