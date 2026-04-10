Completaron el pago de sueldos en el Italiano

A media mañana de ayer se completó el pago de los salarios al personal del Hospital Italiano de La Plata, donde profesionales y empleados realizaban desde ayer distintas protestas.

La jornada comenzó con tensión. A las 10 de la mañana se hizo una asamblea de los empleados en el centro de salud de 51 entre 29 y 30 y media hora después llegó la acreditación de los sueldos que completó el pago de haberes. El miércoles habían recibido un adelanto de 250.000 pesos.

En ese contexto, los empleados dirigieron ayer una nota al ministerio de Trabajo bonaerense, y los médicos del área de guardia iniciaron el miércoles a las 20 una protesta por la que sólo atendieron casos de código rojo (graves y críticos) hasta que se completó el pago de los salarios.